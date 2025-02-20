Поєднання чарівності та залякування. Як зрозуміти стратегію лідерства Дональда Трампа?

Минулого тижня Дональд Трамп влаштував захід в Овальному кабінеті з аудиторією, яку він обожнює: найбагатший чоловік світу Ілон Маск поряд із ним, а група журналістів – біля його ніг. Як бізнесмен Трамп контролював оточення завдяки поєднанню чарівності та залякування. Ту ж саму формулу він використовує й у Білому домі, досягнувши того, чого завжди прагнув – абсолютної влади. Forbes USA поговорив з його давнім оточенням, щоб зрозуміти, яким президент США є насправді

«Мільярди доларів витрачено даремно та вкрадено, – обурено сказав Трамп. – Тому мене й обрали президентом. І з цим ми розберемося. Ніхто не уявляв, що все настільки погано, все настільки хворе і корумповане».

Насправді генеральні інспектори та незалежні органи контролю за урядом роками працювали, щоб виявляти «зловживання, шахрайство та неефективне використання ресурсів». Повернення до влади Трамп розпочав із очищення – звільнив групу таких інспекторів у ніч на 24 січня. Наслідки цих звільнень стали очевидними минулого тижня в Овальному кабінеті – тепер ці обовʼязки виконує мільярдер Ілон Маск та очолювана ним DOGE.

Члени вашингтонської спільноти, які стежать за тим, як уряд веде справи, перебувають у стані розгубленості з моменту повернення Трампа до Білого дому. Президент діє безперешкодно, призначаючи лояльних до нього людей, скасовуючи регуляції та односторонньо припиняючи виконання певних законів. Це стосується й закону про боротьбу з корупцією за кордоном, який забороняє американцям давати хабарі.

Трампу, схоже, байдуже, що Маск отримав величезну владу без належного нагляду за можливими конфліктами інтересів, чим зазвичай займається Управління урядової етики. Президент звільнив і його директора. «Це, по суті, демонстративне «F.k you» етиці», – скептично зауважує Річард Пейнтер, який був головним юристом з етичних питань в адміністрації Джорджа Буша.

Тих, хто знає Трампа десятиліттями, не дивує, як він знову увійшов у Білий дім. «Це очікувано», – каже з посмішкою Ендрю Вайс, який працював у Trump Organization з 1981 по 2017 рік.

Дональд Трамп розпочав повернення до влади з агентств та генеральних інспекторів. Фото Getty Images

Демонстративна прихильність

«Стежте за Трампом на старті відносин, – радить Алан Маркус, який увійшов у його коло близько 30 років тому. – Трамп – найкращий у створенні атмосфери чарівності. Він – справжній імпресаріо та мав би бути головним метрдотелем у «Копакабані». Ви почуватиметеся з ним особливими».

Ці ж методи Трамп використовував, будуючи стосунки протягом останніх місяців. Він запрошував політиків, бізнесменів і світових лідерів до свого приватного клубу в Палм-Біч, водночас оголошуючи імена тих, хто приєднається до нього у Вашингтоні. Трамп обсипав їх компліментами. Можливо, ніхто не отримав стільки похвал та доступу, як «супергеній» Ілон Маск.

«Він обожнює компанію багатих людей, – каже Маркус, який працював у сфері комунікацій Трампа. – Маску це також подобається. Усі хочуть бути з Трампом. Я теж так почувався, особливо спочатку».

Однак з часом демонстрації прихильності можуть перетворитися на демонстрації влади. Частина цих демонстрацій відбувається публічно, наприклад, коли Трамп тисне руки. Після потиску він часто смикає руку співрозмовника, одночасно збиваючи його з рівноваги і притягуючи ближче. Він іноді усміхається протягом цього ритуалу, залишаючи у співрозмовника відчуття водночас теплоти та підпорядкування.

Гендиректор Tesla Ілон Маск стрибає на сцені поруч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії, 5 жовтня 2024 року. Фото Getty Images

Трамп знає, як чинити тиск

«Він позивався до всіх», – каже Барбара Рес, колишня керівниця Trump Organization, яка особливо запам’ятала конфлікт з одним його підрядником. Під час суперечки Трамп витягнув із шухляди чорно-біле зернисте фото Роя Кона – його скандального юриста. «Він виглядав як диявол, – згадує Рес. – І Трамп сказав: «Це мій адвокат. Хочеш піти проти нього? Я готовий».

Трамп особливо любить чинити тиск на тих, хто не піддається його чарівності. Багато хто помилково вважає, що він не цінує експертів. Насправді він їх використовує, якщо вони підкоряються йому. Трамп не терпить людей, які настільки впевнені у своїх знаннях, що не погоджуються на його імпульсивні рішення.

Тепер президент США має безпрецедентний рівень контролю у Вашингтоні, що пояснює мовчання або навіть захоплення серед республіканців немислимими кроками Трампа, зокрема проведенням конференції партії в його власному гольф-клубі минулого місяця.

«Дональд отримав те, чого завжди хотів, – підсумовує Маркус. – Вони всі йдуть у ногу з ним. Ви чули щось від Мітта Ромні, Буша чи Джонсона? Ні. Вражає не лише контроль, який зміг встановити Трамп, а й те, наскільки це страшно».