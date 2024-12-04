Угорщина просить США дозволити платежі за російський газ через підсанкційний Газпромбанк

Угорщина звернулася до США з проханням зняти обмеження на платежі за природний газ через російський Газпромбанк, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 4 грудня, пише Reuters. За його словами, останні санкції проти РФ можуть негативно вплинути на деяких союзників США.
США ввели нові санкції проти російського Газпромбанку 21 листопада. Президент Джо Байден посилює заходи щодо покарання Москви за вторгнення в Україну перед своїм звільненням з посади в січні.
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Ключові факти
- Останні санкції не дозволяють Газпромбанку здійснювати будь-які нові угоди, повʼязані з енергоносіями, у яких задіяно фінансову систему США.
- «Вчора ми направили у відповідні американські органи запит з вимогою надати Газпромбанку виняток із санкцій щодо платежів за природний газ», – заявив Сійярто.
- Сійярто після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО процитував держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що він готовий консультуватися з союзниками, для яких санкції створили проблеми.
Контекст
Раніше Угорщина розкритикувала дії США проти Газпромбанку, заявивши, що вони загрожують енергетичній безпеці.
Залежна від російських газу і нафти Туреччина теж веде переговори зі США про виняток із санкцій, що дасть їй змогу продовжувати використовувати російський Газпромбанк для оплати імпорту природного газу. Росія постачає Туреччині близько 40% газу та половину нафти.
Угорщина отримує близько двох третин свого імпорту газу з Росії. На країну та деяких її сусідів збільшується тиск, який змушує її швидше диверсифікувати постачання енергоносіїв та відмовитися від них після вторгнення РФ до України у 2022 році.
2 грудня Сійярто вирушив до Москви для переговорів з міністром енергетики Росії Олександром Новаком і повідомив, що Угорщина працює над рішенням, яке дозволить їй платити за російський газ після того, як Газпромбанк був включений до списку санкцій США.
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