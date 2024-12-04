Угорщина просить США дозволити платежі за російський газ через підсанкційний Газпромбанк

США ввели нові санкції проти російського Газпромбанку 21 листопада. Президент Джо Байден посилює заходи щодо покарання Москви за вторгнення в Україну перед своїм звільненням з посади в січні.

Угорщина звернулася до США з проханням зняти обмеження на платежі за природний газ через російський Газпромбанк, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 4 грудня, пише Reuters . За його словами, останні санкції проти РФ можуть негативно вплинути на деяких союзників США.

Ключові факти

Останні санкції не дозволяють Газпромбанку здійснювати будь-які нові угоди, повʼязані з енергоносіями, у яких задіяно фінансову систему США.

«Вчора ми направили у відповідні американські органи запит з вимогою надати Газпромбанку виняток із санкцій щодо платежів за природний газ», – заявив Сійярто.

Сійярто після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО процитував держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що він готовий консультуватися з союзниками, для яких санкції створили проблеми.

Контекст

Раніше Угорщина розкритикувала дії США проти Газпромбанку, заявивши, що вони загрожують енергетичній безпеці.

Залежна від російських газу і нафти Туреччина теж веде переговори зі США про виняток із санкцій, що дасть їй змогу продовжувати використовувати російський Газпромбанк для оплати імпорту природного газу. Росія постачає Туреччині близько 40% газу та половину нафти.

Угорщина отримує близько двох третин свого імпорту газу з Росії. На країну та деяких її сусідів збільшується тиск, який змушує її швидше диверсифікувати постачання енергоносіїв та відмовитися від них після вторгнення РФ до України у 2022 році.

2 грудня Сійярто вирушив до Москви для переговорів з міністром енергетики Росії Олександром Новаком і повідомив, що Угорщина працює над рішенням, яке дозволить їй платити за російський газ після того, як Газпромбанк був включений до списку санкцій США.