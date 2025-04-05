Адміністрація Трампа помилково направила українцям листи з вимогою виїхати зі США

Деякі українці, які прибули до США за гуманітарною програмою через російське вторгнення, отримали листи з вимогою покинути країну протягом семи днів. З’ясувалося, що ці повідомлення були помилковими. Про це пише Reuters 4 квітня.

Деталі

У листах йшлося про скасування їхнього статусу та погрози затримання й примусового видворення, якщо вони не залишать США. Точна кількість одержувачів невідома.

Департамент внутрішньої безпеки США (DHS) згодом визнав помилку, підтвердивши, що програма для українців, запроваджена у 2022 році, діє далі.

Наступного дня DHS розіслав спростування, запевнивши, що умови гуманітарного дозволу не змінилися. Одна з українок поділилася, що була шокована першим листом, адже нещодавно продовжила свій статус до 2025 року, і не могла зрозуміти причину «висилки».

Контекст

У січні, за президентства Джо Байдена, Міністерство внутрішньої безпеки США продовжило статус тимчасового захисту (TPS) для 103 700 українців у США до жовтня 2026 року. Ще понад 150 000 українців прибули за програмою U4U, запущеною Байденом, станом на вересень 2023 року. Ці ініціативи, що також охопили афганців, кубинців та інших, мали стримувати нелегальну імміграцію та надавати гуманітарну підтримку.

Трамп, ще як кандидат, обіцяв скасувати ці програми, вважаючи їх незаконними. У перший день на посаді він підписав указ про захист кордонів, доручивши переглянути програми притулку. 28 січня Служба громадянства та імміграції США призупинила програму U4U для українців.

На початку березня Reuters із посиланням на джерела повідомляв про плани Білого дому скасувати статус для 240 000 українців із можливою депортацією, але в Білому домі назвали це «фейком».