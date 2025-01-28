США призупинили програму U4U для біженців з України

Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine (U4U), пише «Голос Америки» 28 січня. У перший день президентства Дональд Трамп доручив відкоригувати програми з надання притулку людям, які прибувають до США, та зупинити програми з надання притулку, які суперечать політиці США.

Ключові факти

Наразі прийом заявок призупинено, допоки Служба не розгляне всіх запитів, які вже подані, сказано в повідомленні.

«У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року «Захист наших кордонів», Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку», – повідомляє відомство.

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Контекст

У середині січня за адміністрації Джо Байдена Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про продовження на 18 місяців (до жовтня 2026 року) тимчасового захищеного статусу (TPS) для українців, які уже перебувають у США в звʼязку з триваючою війною.

Згідно з урядовими даними, за програмою TPS для України 103 700 українців перебувають у США.

Ще однією програмою, за якою українські втікачі від війни потрапляють до США, є програма U4U, яку започаткував Байден. Станом на вересень 2023 року за програмою U4U до США приїхало понад 150 000 українців.

20 січня президент Трамп підписав указ про захист кордонів. У ньому, серед іншого, президент доручив міністру внутрішньої безпеки відкоригувати програми із надання притулку людям, які прибувають до США, та зупинити програми з надання притулку, які суперечать політиці США.

Також США зупинили всю невійськову допомогу Україні, яка йшла через USAID. Forbes Ukraine дослідив, що Агентство робило в Україні, які сфери та галузі залежать найбільше від американських грошей і чому для України можуть зробити виняток. Детальніше читайте – тут.