Адміністрація Трампа планує позбавити законного статусу 240 000 українських біженців – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус приблизно для 240 000 українців, які втекли від війни з Росією, пише Reuters із посиланням на високопосадовця Трампа і три джерела, знайомі з ситуацією. Рішення може призвести до депортацій.

Ключові факти

Крок, який очікується вже у квітні, стане повною протилежністю до того підходу, з яким українці стикалися за адміністрації президента Джо Байдена.

Заплановане позбавлення захисту для українців почалося ще до того, як Трамп публічно посперечався із президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

Це частина ширших зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення законного статусу понад 1,8 млн мігрантів, яким дозволили вʼїхати до США за тимчасовими програмами, запущеними за адміністрації Байдена, повідомили джерела.

Згідно з внутрішнім електронним листом ICE, з яким ознайомилося агентство Reuters, мігранти, позбавлені статусу, можуть зіткнутися з прискореною процедурою депортації.

Контекст

У середині січня за адміністрації Джо Байдена Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про продовження на 18 місяців (до жовтня 2026 року) тимчасового захищеного статусу (TPS) для українців, які уже перебувають у США в звʼязку з триваючою війною. Згідно з урядовими даними, за програмою TPS для України 103 700 українців перебувають у США.

Ще однією програмою, за якою українські втікачі від війни потрапляють до США, є програма U4U, яку започаткував Байден. Станом на вересень 2023 року за програмою U4U до США приїхало понад 150 000 українців.

Програми Байдена були частиною ширших зусиль щодо створення тимчасових легальних шляхів стримування нелегальної імміграції та надання гуманітарної допомоги. Крім 240 000 українців, які втекли від російського вторгнення, і 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців та венесуельців, ці програми охопили понад 70 000 афганців, які втекли від захоплення Афганістану талібами.

Трамп як кандидат пообіцяв покласти край програмам Байдена, заявивши, що вони виходять за межі законодавства США. У перший день президентства Трамп підписав указ про захист кордонів. У ньому, серед іншого, президент доручив міністру внутрішньої безпеки відкоригувати програми із надання притулку людям, які прибувають до США, та зупинити програми з надання притулку, які суперечать політиці США.

28 січня Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine (U4U).