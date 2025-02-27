Адміністрація Трампа припиняє понад 90% виплат іноземної допомоги від USAID

Адміністрація Трампа заявила, що припиняє понад 90% допомоги іноземним державам з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), пише CNN . Адміністрація виклала свої плани як у внутрішній службовій записці так і в документах за одним із федеральних позовів, поданих 26 лютого.

Ключові факти

«Загалом близько 5800 грантів USAID було припинено, а понад 500 грантів USAID були збережені, – йдеться у заяві адміністрації. – Загальна максимальна вартість збережених грантів становить приблизно $57 млрд».

У документі йдеться, що крім припинення дії грантів USAID, «було припинено дію близько 4100 державних грантів і збережено близько 2700 державних грантів».

Пізніше адміністрація пояснила, що «залишилося ще 297 контрактів, які потрібно переглянути».

Оновлення від адміністрації Трампа були подані у відповідь на позов, який заперечує загальне призупинення іноземної допомоги.

Згідно з документом, державний секретар США Марко Рубіо 26 лютого «прийняв остаточне рішення щодо кожної виплати на індивідуальній основі, ствердно обравши або збереження, або її припинення відповідно до умов документа чи незалежного юридичного органу як такого, що не відповідає національним інтересам та зовнішній політиці США».

Однак позивачі 26 лютого спростували твердження про те, що Рубіо особисто розглядав усі рішення про розірвання, заявивши, що «було б неможливо, щоб одна людина чи навіть група людей осмислено розглянула всі ці контракти та рішення за такий короткий період».

Контекст

20 січня Трамп оголосив про 90-денне заморожування іноземної допомоги, пояснюючи це необхідністю перегляду тисяч гуманітарних, економічних і безпекових програм. Під скорочення також потрапили федеральні гранти й позики всередині США, але 28 січня суд тимчасово заблокував цю ініціативу.

Через такі обмеження фінансовані США програми в усьому світі почали згортати діяльність і скорочувати персонал. Найбільше постраждали проєкти, що реалізуються через USAID, зокрема програми підтримки України, які опинилися під загрозою.

Forbes Ukraine проаналізував, які сфери залежать від американських коштів і чи може Україна отримати виняток. Під загрозою – програми розвитку, медичні ініціативи та підтримка малого бізнесу. Детальніше читайте тут.

Значне скорочення іноземної допомоги стало ударом по роботі некомерційних організацій. Програми допомоги по всьому світу зупинилися через масштабне заморожування фінансування та перегляд мільярдів доларів допомоги. Це сталося після того, як адміністрація Трампа або відправила більшість співробітників USAID у відпустку, або звільнила їх.

20 лютого Окружний суд у Вашингтоні скасував указ Трампа про замороження програм іноземної допомоги на 90 днів і зобов’язав його адміністрацію відновити фінансування.