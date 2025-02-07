Адміністрація Трампа збирається скоротити кількість співробітників USAID з 10 000 до 300 – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує суттєво скоротити кількість співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в усьому світі: із понад 10 000 роботу зможуть зберегти тільки 294 людини. Про це пише Reuters 7 лютого, посилаючись на джерела.
Деталі
- В африканському бюро агентства залишаться 12 співробітників, в азіатському – вісім, деякі співробітники вже отримали повідомлення про звільнення, кажуть співрозмовники агентства.
- «Це обурливо… Багато людей не виживуть», – зазначив ексочільник USAID (1993-1999), старший науковий співробітник Інституту Вотсона при Браунівському університеті Джон Брайан Етвуд.
- За його словами, масові звільнення призведуть до знищення агентства, яке допомагало десяткам мільйонів людей по всьому світу.
- 4 лютого адміністрація Трампа заявила про плани відправити у відпустку всіх співробітників USAID та відкликати тисячі співробітників, які працюють за межами США.
- З 7 лютого у відпустку підуть усі найняті співробітники, за винятком тих, хто «відповідає за критично важливі функції, основне керівництво і спеціально розроблені програми», йдеться у заяві на сайті USAID.
Контекст
USAID було створено 1961-го для надання гумдопомоги іншим країнам. Це агентство – найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 млрд допомоги в усьому світі: від здоров’я жінок у зонах конфлікту до доступу до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетичної безпеки та боротьби з корупцією. Агентство надало 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024-му.
20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів.
3 лютого мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.
5 лютого держсекретар США Марко Рубіо, що виконував обовʼязки адміністратора USAID, передав повноваження директору відділу зовнішньої допомоги Держдепу Піту Марокко.
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