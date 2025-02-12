Від негативних наслідків до елементу справедливості. Українці неоднозначно сприйняли призупинення фінансування USAID – опитування КМІС

Призупинення фінансування USAID матиме деякі або значні негативні наслідки для України вважають 69% українців, свідчать результати опитування , проведеного з 4 по 9 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). З іншого боку, 59% убачають у цьому елемент справедливості, оскільки деякі проєкти «проїдали гроші чи займалися непотрібними справами».

Ключові факти

Згідно із опитуванням, лише третина респондентів поділяють умовно крайні позиції: 22% говорять про значний негативний вплив, оскільки проєкти робили істотний внесок у розвиток України. Водночас 12% поділяють думку, що особливо наслідків для України не буде, оскільки проєкти переважно проїдали гроші чи займалися непотрібним справами.

Найбільше ж респондентів – 47% – вважають, що матиме місце деякий негативний вплив, але разом із цим відчувають певне справедливе покарання для тих, хто проїдав гроші чи займався непотрібним справами. І ще є 19% українців, які не мають свою думку з цього питання.

Інфографіка: КМІС

Таким чином, сприйняття призупинення фінансування USAID двозначно сприймається українцями. З одного боку, 69% визнають, що призупинення фінансування матиме деякі або значні негативні наслідки для України. З іншого боку, 59% убачають у цьому елемент справедливості, оскільки деякі проєкти «проїдали гроші чи займалися непотрібними справами».

У регіональному вимірі, попри деякі коливання, загалом ставлення до призупинення фінансування проєктів USAID є досить подібним і всюди – доволі двозначним.

Інфографіка: КМІС

Про досліджння

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання призупинення фінансування USAID. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1000 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.

Контекст

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. 4 лютого Адміністрація американського президента Дональда Трампа опублікувала список «розтрат та зловживань» в агентстві. Серед них – витрати на електричні автомобілі у В’єтнамі, фінансування туризму в Єгипті тощо. «При президентові Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання припиняються зараз», – заявили у Білому домі.

Forbes Ukraine проаналізував, які сфери залежать від американських грошей та чому для України можуть зробити виняток. Зокрема, під загрозою опинилися програми розвитку, медичні ініціативи й проєкти підтримки малого бізнесу. Детальніше читайте – тут.