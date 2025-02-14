Суд США зобов’язав Трампа відновити іноземну допомогу через USAID

Окружний суд у Вашингтоні скасував указ президента США Дональда Трампа про замороження програм іноземної допомоги на 90 днів і зобов’язав його адміністрацію відновити фінансування. Про це повідомляє Associated Press 14 лютого. Це перше судове рішення, що стосується припинення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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У постанові федерального судді Аміра Алі зазначено, що указ Трампа завдав «значної шкоди» закордонним організаціям.

Позов подали Коаліція на захист вакцин проти СНІДу та Глобальна рада з охорони здоровʼя, які представляють медичні установи, що отримують фінансування від США для роботи за кордоном.

Адміністрація Трампа наполягала на необхідності призупинення фінансування USAID для його перегляду та оцінки доцільності подальшої підтримки. Однак, за словами судді, вона «не надала жодних пояснень», чому повна зупинка допомоги була єдиним можливим рішенням.

Представники Білого дому не змогли довести, що мали «обґрунтовані причини» ігнорувати численні організації, які опинилися на межі закриття через припинення фінансування.

Контекст

Протягом десятиліть Вашингтон виправдовував надання міжнародної допомоги як інструмент зміцнення національної безпеки, стабілізації регіонів і економік та розвитку відносин із союзниками. Однак після рішення президента Дональда Трампа ситуація різко змінилася.

20 січня Трамп оголосив про 90-денне заморожування іноземної допомоги, пояснюючи це необхідністю перегляду тисяч гуманітарних, економічних і безпекових програм. Під скорочення також потрапили федеральні гранти й позики всередині США, але 28 січня суд тимчасово заблокував цю ініціативу.

Через такі обмеження фінансовані США програми в усьому світі почали згортати діяльність і скорочувати персонал. Найбільше постраждали проєкти, що реалізуються через USAID, зокрема програми підтримки України, які опинилися під загрозою.

Forbes Ukraine проаналізував, які сфери залежать від американських коштів і чи може Україна отримати виняток. Під загрозою – програми розвитку, медичні ініціативи та підтримка малого бізнесу. Детальніше читайте тут.

Тим часом держсекретар Марко Рубіо вже санкціонував відновлення екстрених продовольчих програм і військової допомоги Ізраїлю та Єгипту. 28 січня він схвалив тимчасове фінансування гуманітарних проєктів, які забезпечують медикаменти, медичні послуги та продукти харчування. Однак гуманітарні організації досі не впевнені у стабільності свого фінансування.

29 січня федеральна суддя округу Колумбія Лорен Аліхан тимчасово заблокувала спробу адміністрації Трампа заморозити федеральні субсидії та позики на суму понад $3 трлн.