Акції американських автовиробників зросли на новині про можливе відстрочення мит на товари з Канади та Мексики

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість відтермінування на один місяць нових тарифів на товари з Мексики та Канади для автовиробників, пише Bloomberg 5 березня. Акції американських виробників автомобілів позитивно відреагували на цю новину.

Деталі

У вівторок у Білому домі відбулася зустріч між представниками адміністрації та керівниками Ford Motor Co., General Motors Co. і Stellantis NV. На ній обговорювалася можливість тимчасового послаблення тарифів, які набули чинності цього тижня. Ще одна зустріч запланована на середу.

Один із чиновників Білого дому заявив, що рішення наразі немає. Водночас автовиробники поки що не коментують можливі поступки з боку адміністрації Трампа.

На тлі новин про можливе відтермінування ринок відреагував зростанням акцій автомобільних компаній: акції Stellantis підскочили на 8,1%, General Motors – на 6%, Ford – на 4,5%.

Адміністрація розглядає можливість винятків для автомобільної галузі, сказав міністр торгівлі Говард Латнік у коментарі Bloomberg Television. Однак він не уточнив, чи буде ухвалене відповідне рішення. Радник з питань торгівлі Пітер Наварро також відмовився коментувати можливість перегляду тарифів, заявивши, що не буде «торгуватися через публічні ефіри».

Контекст

Угода USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), яка замінила NAFTA у 2020 році, створила зону вільної торгівлі, що дозволяє автовиробникам безмитно переміщувати товари між цими країнами за умови дотримання певних правил походження комплектуючих.

Багато автомобілів, які продаються в США, мають деталі, виготовлені в Мексиці чи Канаді, або збираються там. Наприклад, значна частина комплектуючих для американських брендів, таких як Ford, General Motors і Stellantis, надходить із цих країн.

Дональд Трамп запровадив мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю, включно з автомобільними комплектуючими. 4 березня вони набули чинності. Це викликало занепокоєння в галузі: виробники попереджають, що підвищення витрат може майже миттєво збільшити ціни на автомобілі на тисячі доларів і спричинити перебої у ланцюгах постачання.

Автомобільні компанії наполягають на винятках для продукції, що відповідає правилам походження за торговельною угодою USMCA. Гендиректор Ford Джим Фарлі заявив, що тарифи будуть «руйнівними» для галузі та можуть «пробити діру» в американському автопромі.

Будь-яке відтермінування створить нову розвилку у квітні, коли адміністрація Трампа планує запровадити додаткові тарифи на імпорт автомобілів.