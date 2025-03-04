Погрози Дональда Трампа місячної давнини закритися від світу митами не були блефом. Які це принесе наслідки для України? Forbes актуалізував аналітичну статтю , яку ми робили понад місяць тому

Сьогодні, 4 березня, набули чинності нові ставки мита 25% для найбільших торговельних партерів США – Мексики та Канади. Також було запроваджено додаткове мито 10% на товари для Китаю (на додаток до 10%, уже задіяних місяць тому).

За оцінками Forbes Ukraine, під дію запроваджених сьогодні мит підпадає близько $1,4 трлн імпорту. Тепер варто очікувати на додатковий шок для світової торгівлі від заходів у відповідь з боку Мексики, Канади та Китаю.

Проте для України «день Т» настає через тиждень, коли має набути чинності рішення, що відновлює ставку мита 25% для української металопродукції, а також скасовує спеціальну пільгу, коли українська сталь після переробки в ЄС могла безмитно постачатися на американський ринок.