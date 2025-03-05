Китай, Індія і ЄС мають бути готові. Трамп запевняє, що його мита принесуть трильйони доларів економіці

Китай, Індія та Європейський союз мають бути готові до запровадження мит збоку США, які набудуть чинності 2 квітня цього року. Про це заявив президент Дональд Трамп у зверненні до Конгресу 4 березня.

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Трамп вважає, що мита, які запроваджує адміністрація США проти низки країн, принесуть економіці величезні гроші та допоможуть створити нові робочі місця.

«Ми отримаємо трильйони доларів і створимо небачену кількість робочих місць», – наголосив президент США.

Трамп зазначив, що мита – дзеркальна відповідь на аналогічні дії низки країн – «тепер наша черга».

«Як вони нас обкладають митами, так і ми їх. Як вони вводять податок щодо нас, так і ми щодо них. Якщо вони застосовують нетарифні барʼєри, щоб не пустити нас на свій ринок, ми зробимо те ж саме, щоб не пустити їх на наш ринок», – сказав Трамп.

Контекст

Дональд Трамп запровадив мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. 4 березня вони набули чинності. Це спричинило нову торгову війну з трьома найбільшими торговельними партнерами США.

Китай анонсував контрзаходи: на американське м’ясо птиці, пшеницю, кукурудзу та бавовну буде накладено 15% мито, а на сорго, сою, свинину, яловичину, морепродукти, фрукти, овочі та молочні продукти – 10%.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про негайне введення 25%-вих тарифів на американський імпорт вартістю $20,7 млрд та додаткові $86,2 млрд, якщо мита Трампа не скасують протягом 21 дня.

Рішення президента США загрожує економічною рецесією у країні, руйнуванням ланцюгів постачання та можуть вдарити по підтримці самого Трампа. Більше про це – тут.

Повернення Трампа до Білого дому спочатку викликало ейфорію на Волл-стріт, але запровадження тарифів на товари з Канади, Мексики та Китаю призвело до найбільшого одноденного розпродажу акцій у 2025 році. Індекс S&P 500 втратив усі поствиборчі здобутки, опустившись на 6,4% від рекордного рівня, а інвестори різко відвернулися від ризикових активів.