Тарифні війни в дії. Як нові мита для Канади, Мексики та Китаю вплинуть на США та рейтинг Трампа? Розбір світових ЗМІ

Які тарифи вступили в дію

З 4 березня набули чинності 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також подвоєні тарифи на китайські товари, що досягли 20% замість попередніх 10%. Це рішення загрожує розірвати десятиліття економічної інтеграції Північної Америки та значно ускладнити відносини Вашингтона з Пекіном, пише The Economist.

Трамп, який давно просуває ідею протекціонізму, цього разу вирішив не зупинятися на попередженнях. У відповідь Китай оголосив про додаткові 10–15% мита на американські товари, включно з соєю, свининою та яловичиною. Крім того, Пекін ввів експортні обмеження для 25 американських компаній, 10 з яких були покарані за продаж зброї Тайваню, повідомляє Reuters.

Через нові тарифи в США виникнуть проблеми з постачанням свинини та яловичини до Китаю, адже Пекін запровадив на них мито. Фото Getty Images

Канада та Мексика, які будували свою економіку на вільній торгівлі з США, також не залишилися осторонь. Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про дзеркальні 25% мита на американський імпорт вартістю 30 млрд канадських доларів та можливість розширення контрзаходів на 125 млрд. «Американці заплатять більше за продукти, пальне і автомобілі, а тисячі людей можуть втратити роботу», – заявив Трюдо. Він назвав дії Трампа «необґрунтованими» та такими, що порушують угоду USMCA, яка прийшла на зміну NAFTA, пише Politico.

Премʼєр Онтаріо Даг Форд пішов ще далі, погрожуючи припинити постачання електроенергії у США, адже його провінція забезпечує електроенергією 1,5 млн американців. «Якщо вони хочуть знищити Онтаріо, я зроблю все, включно з відключенням їхньої енергії», – цитує його WSJ.

Мексика наразі утримується від жорстких заяв, але президентка Клаудія Шейнбаум пообіцяла, що країна готова до відповідної реакції, зазначає Reuters. Минулі торговельні суперечки між США та Мексикою завжди завершувалися поступками з боку Вашингтона. «Кожного разу, коли США вводили тарифи, Мексика відповідала, і врешті-решт американці відступали», – каже Луїс де ла Кальє, експереговорник NAFTA.

Наслідки для США

Американський бізнес уже відчуває наслідки. «Тарифи – це податок на американців», – заявила Кандес Лаінг, президент Канадської торгової палати. Удар може бути особливо сильним по автомобільній галузі. За підрахунками експертів, ціни на авто у США можуть зрости на $2500, а ланцюги постачання накриє хаос, пише The Economist.

Фондові ринки швидко відреагували. Індекс S&P 500 упав майже на 2%, що стало найбільшим денним зниженням з початку року, відзначає The Economist. «Споживачі бояться нового витка інфляції через тарифи», – каже аналітик Business Insider Зівай Чжан. Підтверджують це і соцопитування: згідно з даними Washington Post-Ipsos, 69% американців вважають, що нові мита піднімуть ціни.

Рішення Трампа загрожує не лише окремим секторам, а й економічній стабільності США. Федеральний резервний банк Атланти переглянув прогноз ВВП на перший квартал, знизивши його з +2,3% до -2,8%. Економісти попереджають: торговельні війни можуть призвести до рецесії, пише The Washington Post.

Політичний тиск на імпортерів

Трамп використовує мита як інструмент політичного тиску. Білий дім вимагає від Канади та Мексики посилити боротьбу з наркотрафіком і нелегальною міграцією. «Якщо хочете уникнути тарифів, зупиніть потоки фентанілу і мігрантів», – каже президент. У відповідь Оттава вже витратила 1,3 млрд канадських доларів на посилення кордону, включно із залученням гелікоптерів Black Hawk, але це не змінило позиції Вашингтона, повідомляє Politico.

Гелікоптер Black Hawk Фото Getty Images

Це не перший випадок, коли США розпалюють торговельні конфлікти. Під час першої каденції Трамп уже вводив мита на китайську продукцію, однак тоді економіка США зростала, а зараз ситуація значно гірша. Світ змінюється, і тепер Пекін не дуже зацікавлений у поступках, як раніше, зазначає Business Insider.

Питання в тому, чи справді ця стратегія принесе Трампу політичні дивіденди. Останні опитування показують, що лише 30% американців підтримують введення тарифів, тоді як 68% вважають, що Трамп приділяє їм більше уваги, ніж інфляції чи економіці загалом, пише The Washington Post.