Lavazza, BMW, LVMH та інші. Низка компаній планує розширення в США для зменшення наслідків мит

Деякі компанії розглядають можливість розширення своєї присутності або відкриття філій у Сполучених Штатах, щоб помʼякшити наслідки масштабних мит президента Дональда Трампа, пише Reuters 11 квітня.
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Ключові факти
- Генеральний директор італійського виробника кави преміумкласу Illycaffe розгляне можливість будівництва заводу в США, якщо його спіткають мита, заявив він 1 квітня.
- Виробник шоколаду Barry Callebaut планує збільшити своє виробництво у США, щоб протистояти наслідкам «деструктивного середовища».
- Італійський виробник кави має намір продовжити експансію до США. Lavazza, яка виробляє на місцевому ринку близько половини продукції, що продається у США, планує збільшити обсяги виробництва до 100%.
- Постачальник Apple, компанія Luxshare, вивчає способи реагування на мита шляхом перенесення більшого обсягу виробництва за межі Китаю, зокрема у США, заявила компанія 9 квітня.
- Японський автовиробник Nissan розглядає можливість перенесення туди частини внутрішнього виробництва автомобілів, призначених для експорту до США, повідомила газета Nikkei 5 квітня.
- Швейцарський виробник ліків Novartis планує витратити $23 млрд на будівництво та розширення 10 підприємств у США, повідомив він 10 квітня.
- Керівництво компанії BMW заявило у квітні, що розглядає можливість додавання змін на своєму заводі в Спартанбурзі (Південна Кароліна) для збільшення виробництва до 80 000 одиниць.
- Частина компаній оголосила про плани розширення у США ще на початку року. Зокрема, у січні про це заявили шведський виробник засобів гігієни Essity, тайванський виробник ноутбуків Compal, материнська компанія Chrysler Stellantis, а також автовиробник VW. Компанія LVMH, що виробляє предмети розкоші, повідомила, що «серйозно розглядає» можливість нарощування своїх виробничих потужностей у США.
- У лютому Audi, що входить до складу Volkswagen, оголосила про плани розширити виробництво в Північній Америці, зосередившись на своїх найважливіших автомобілях для ринку США.
- У березні італійська алкогольна група Campari заявила, що оцінює можливості розширення виробництва у США. Компанія Honda вироблятиме гібридну модель Civic наступного покоління в американському штаті Індіана, а не в Мексиці, повідомили джерела, знайомі із ситуацією. Тайванський виробник мікросхем TSMC у березні заявив, що розширює інвестиції в США і планує побудувати там у найближчі роки пʼять заводів із виробництва мікросхем. Генеральний директор Volvo заявив 5 березня, що компанія може перенести частину виробництва до США залежно від тарифів.
Контекст
Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% і відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.
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