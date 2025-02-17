Акції Rheinmetall різко зросли на тлі можливого збільшення Європою витрат на оборону

Акції німецького оборонного концерну Rheinmetall AG зросли найсильніше за останні два роки, оскільки європейські чиновники розглядають новий великий пакет заходів щодо збільшення видатків на оборону та підтримку України, пише Bloomberg 17 лютого.

Ключові факти

Акції виробника зросли на 11% у Франкфурті. Вони зросли більш ніж удвічі за останній рік, оскільки військові замовлення збільшились, особливо з Німеччини.

Якщо Європа піде на подальше збільшення витрат, це може спонукати Rheinmetall прискорити плани збільшення виробничих потужностей.

Інфографіка: Bloomberg

Європейські чиновники зараз працюють над новим великим пакетом заходів щодо збільшення видатків на оборону та підтримку Києва, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на швидкому припиненні війни в Україні.

Плани не будуть оголошені до виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути розпалювання суперечок перед голосуванням, повідомили офіційні особи.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським 15 лютого, щоб обговорити розширення присутності компанії в Україні. Паппергер і Зеленський обговорили розширення співпраці у сфері технічного обслуговування та ремонту. Особлива увага – можливості запуску спільного виробництва 155-мм боєприпасів, зокрема на території України.

Контекст

У 2006 році міністри оборони НАТО погодилися виділяти мінімум 2% ВВП на оборону. Спочатку лише три країни виконували це зобовʼязання: США, Великобританія та Греція. З часом інші країни також обіцяли досягти цієї мети, хоча через фінансові труднощі це вдавалося не всім.

До 2023-го кількість країн, що витрачають 2% ВВП або більше, зросла, зокрема серед них Польща, Греція, Естонія, Латвія та Фінляндія. Польща виділяє майже 4% ВВП на оборону, тоді як Франція – лише 1,9%. Проте, в абсолютних цифрах Франція витратила $46,2 млрд, а Польща – $22 млрд.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до збільшення світових військових витрат на 7,4% до $2,46 трлн у 2024 році, свідчить звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Німеччина тепер має найбільший оборонний бюджет у Європі та другий у НАТО після США.

Європейське зростання, як і раніше, відставало від зростання загальних військових витрат Росії, які зросли на 41,9% у реальному вираженні і досягли, за оцінками, 13,1 трлн руб. ($145,9 млрд).

Звіт IISS зʼявився в той час, коли президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників взяти на себе велику частину тягаря власної оборони, пропонуючи членам НАТО витрачати 5% ВВП.

Президент Володимир Зеленський закликав Європу створити обʼєднані збройні сили. Він наголосив на необхідності збільшити витрати на оборону. Головне з його промови на Мюнхенській безпековій конференції – тут.