Трамп може дозволити Європі купувати американську зброю для України

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У неділю, 16 лютого, Трамп відповів «так» на запитання журналістів про таку перспективу.

Потенційно це дозволить Україні використовувати американську зброю, навіть якщо Вашингтон припинять військову підтримку Києва, зазначило агентство.

Контекст

14 лютого стало відомо, що адміністрація Трампа вимагає від європейських союзників купували американську зброю і військову техніку задля збереження НАТО.

15 лютого президент Володимир Зеленський в інтервʼю NBC News заявив, що Україні «дуже важко» вижити без військової підтримки США як зараз, коли вона намагається відбити вторгнення Росії, так і в майбутньому після закінчення війни.

Зеленський, зокрема, закликав Європу створити обʼєднані збройні сили. Він наголосив на необхідності збільшити витрати на оборону. Головне з його промови на Мюнхенській безпековій конференції – тут.