Війна в Україні збільшила світові витрати на оборону до майже $2,5 трлн – звіт IISS

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) у новому звіті повідомив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до збільшення світових військових витрат на 7,4% до $2,46 трлн у 2024 році, пише Bloomberg 12 лютого.

Ключові факти

Зростання на 7,4% перевищило зростання на 6,5% у 2023 році та на 3,5% у 2022 році. У результаті у 2024 році світові витрати на оборону збільшилися в середньому до 1,9% ВВП порівняно з 1,6% у 2022 році та 1,8% у 2023 році.

У Європі за останнє десятиліття номінальні витрати збільшилися на 50%, при цьому в Організації Північноатлантичного договору зʼявилися деякі різкі розбіжності, йдеться в опублікованій доповіді Military Balance за 2025 рік, складеній лондонською дослідницькою групою IISS.

Деякі країни значно перевищують невдовзі переглянуту мету військового альянсу – витрачати 2% ВВП на оборону, тоді як інші все ще важко справляються з нею.

Примітно, що Німеччина тепер має найбільший оборонний бюджет у Європі та другий у НАТО після США після суттєвого збільшення бюджету на 2024 рік, йдеться у звіті.

Раніше Велика Британія була найбільшою державою, що витрачає в Європі, і другою за величиною в НАТО за останні 30 років.

З урахуванням збільшення оборонного бюджету Лондона, компенсованого інфляцією у 2024 році, у звіті попереджається, що нових зусиль може бути замало для виправлення історичного недофінансування оборонної промисловості Великої Британії.

Інфографіка: Bloomberg

За даними IISS, Європа вносить менше третини до загальних витрат НАТО на оборону. Дослідницька група визнала зобовʼязання країн-членів виділити 3% ВВП, яке нині обговорюється, «недосяжним нині, оскільки деякі країни вже використовують позабюджетні інструменти для підтримки бюджетів».

Тим не менш, європейське зростання, як і раніше, відставало від зростання загальних військових витрат Росії, які зросли на 41,9% у реальному вираженні і досягли, за оцінками, 13,1 трлн руб. ($145,9 млрд).

Згідно зі звітом, армія РФ втратила понад 4100 основних бойових танків та чверть винищувачів Су-34. Проте вона відновила та адаптувала свої сили достатньою мірою, щоб вести війну в Україні до кінця цього року, йдеться у звіті, хоча вартість цього буде вищою, ніж у 2024 році.

IISS зазначає, що Україна зазнала пропорційно більшої втрати особового складу, ніж Росія, У звіті сказано, що Україна має покращити управління людським ресурсом і потребує постійної підтримки Заходу протягом 2025 року, щоб уникнути невдач на полі бою.

Хоча вторгнення Росії спонукало рекордні інвестиції, IISS вказав на бюджетний тиск, що зберігається в більшості європейських країн, і створює проблему для намірів підтримувати ці високі витрати.

Контекст

У 2006 році міністри оборони НАТО погодилися виділяти мінімум 2% ВВП на оборону. Спочатку лише три країни виконували це зобовʼязання: США, Великобританія та Греція. З часом інші країни також обіцяли досягти цієї мети, хоча через фінансові труднощі це вдавалося не всім.

До 2023-го кількість країн, що витрачають 2% ВВП або більше, зросла, зокрема серед них Польща, Греція, Естонія, Латвія та Фінляндія. Польща виділяє майже 4% ВВП на оборону, тоді як Франція – лише 1,9%. Проте, в абсолютних цифрах Франція витратила $46,2 млрд, а Польща – $22 млрд.

У 2018 році Трамп погрожував вивести США з НАТО через невиконання союзниками зобовʼязань. У 2020-му він анонсував виведення 12 000 військових з Німеччини, частина з яких повернеться до США, а решту перерозподілять по Європі. Під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року він неодноразово повторював ці погрози, якщо союзники не заплатять за рахунками.

Звіт IISS зʼявився в той час, коли президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників взяти на себе велику частину тягаря власної оборони, пропонуючи членам НАТО витрачати 5% ВВП.