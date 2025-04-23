Акції Tesla зросли через плани Маска зменшити свою роль в адміністрації Трампа

Акції виробника електромобілів Tesla на премаркеті 23 квітня зросли приблизно на 5% після того, як Ілон Маск заявив, що витрачатиме менше часу на роботу в адміністрації США, що породило надії на те, що генеральний директор-мільярдер присвятить час відновленню бренду та продажів, пише Reuters .

Ключові факти

Участь Маска в роботі так званого Департаменту ефективності уряду (DOGE), де він наголосив на агресивній економії коштів за рахунок скорочення робочих місць у федеральному секторі, викликало запеклу суспільну та політичну реакцію, що призвело до репутаційних втрат Tesla.

«Починаючи з наступного місяця, я приділятиму набагато більше часу Tesla, — сказав Маск 22 квітня. – Великий шмат роботи, необхідний для того, щоб сформувати команду DOGE і працювати в уряді над тим, щоб навести лад у фінансовій сфері, в основному виконаний».

Маск заявив, що скоротить свою роботу на президента Дональда Трампа до одного-двох днів на тиждень з наступного місяця.

Інвестори роблять ставку на те, що це послабить тиск на бренд Tesla і дасть Маску більше часу, щоб зосередитися на падінні продажів, яке призвело до падіння вартості акцій компанії майже на 50% з моменту піку в грудні.

Керівник Tesla підкреслив, що він не збирається повністю залишати адміністрацію Трампа і, ймовірно, залишиться номінальним главою DOGE до кінця президентського терміну Трампа, «щоб переконатися, що марнотратство та шахрайство, які ми присікаємо, не повернуться з новою силою».

Контекст

Роль Маска як радника президента, на чию кампанію він виділив понад чверть мільярда доларів, вивела найбагатшу людину у світі в саме серце уряду і дала його величезну владу, що дозволяє йому розхитувати ключові департаменти та регулюючі органи.

Але деякі ділові інтереси мільярдера також постраждали від його політичних альянсів. Бренд Tesla став асоціюватися з діями Трампа, а масштабне мито адміністрації на Китай загрожує порушити важливі ланцюжки поставок, нагадує Financial Times.

Запланована Маском відмова від DOGE відбулася після того, як Tesla повідомила про найнижчий квартальний прибуток з кінця 2020 року і знизила прогноз відновлення продажів електромобілів цього року.

Продажі Tesla впали, оскільки політичне втручання Маска спровокувало масові протести в автосалонах автовиробника і завдало шкоди компанії на основних ринках.

Скоригований чистий прибуток за перший квартал не виправдав очікувань аналітиків, впавши на 39% порівняно з минулим роком до $934 млн, згідно зі звітом компанії. Чистий прибуток впав на 71% до $409 млн.