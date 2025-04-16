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Мита Трампа зривають плани Tesla з випуску роботаксі Cybercab і вантажівки Semi – Reuters

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Двомісне електричне роботаксі Cybercab представлене 10 січня 2025 року на автосалоні в Брюсселі. /Getty Images

Двомісне електричне роботаксі Cybercab представлене 10 січня 2025 року на автосалоні в Брюсселі. Фото Getty Images

Плани Tesla про імпорт компонентів із Китаю для електромобілів Cybercab і Semi у США призупинено через підвищення президентом Дональдом Трампом мит на китайські товари до 145%. Про це 16 квітня пише Reuters з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

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Деталі 

  • Tesla могла впоратися з тарифом у 34%, але після його зростання до 84% 9 квітня та до 125% надалі постачання зупинилися. Це може затримати початок серійного виробництва Cybercab у Техасі та Semi у Неваді, заплановане на 2026 рік після тестового запуску в жовтні.
  • Компанія два роки нарощувала частку комплектуючих із Північної Америки, готуючись до можливих тарифів. Tesla також призупинила замовлення на Model S і Model X через відповідні 125% мита Китаю на товари США.
  • Тарифи Трампа, спрямовані на підтримку американського виробництва, ускладнили плани Tesla та її генерального директора Ілона Маска, який виступає за вільну торгівлю. Масштабне розгортання роботаксі Cybercab і прискорення виробництва Semi також під загрозою.

Контекст 

Після вступу на посаду в січні Дональд Трамп запровадив 20% мита на китайські товари, а 2 квітня ввів глобальні взаємні мита. До 10 квітня мита США на імпорт із Китаю зросли до 145%, а 11 квітня Китай відповів підвищенням своїх мит до 125%.

За прогнозами СОТ, торгова війна між США та Китаєм може зменшити їхній товарообіг на 80%, а розкол світової економіки на два блоки загрожує скороченням глобального ВВП на 7% у довгостроковій перспективі.

11 квітня Tesla зупинила прийом замовлень на Model S і Model X у Китаї, де ці моделі імпортуються зі США. Вони зникли з сайту компанії та її WeChat-додатку. 

Продажі Tesla в Китаї падають через конкуренцію з BYD та іншими місцевими брендами. У першому кварталі глобальні поставки преміальних моделей Tesla, включно з Cybertruck, скоротилися на 25% через застарілі моделі та суперечки щодо політичних заяв Ілона Маска.

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