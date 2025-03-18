Путін вимагає зупинити постачання зброї Україні під час 30-денного перемирʼя – Bloomberg

Президент РФ Володимир Путін вимагає, щоб протягом 30-денного перемирʼя Україна не отримувала зброї від західних партнерів. Таку умову він висунув на зустрічі з представником Дональда Трампа як передумову для приєднання до угоди про припинення вогню, пише Bloomberg 18 березня. Очікується, що сьогодні Трамп і Путін обговорять питання перемирʼя телефоном.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
Деталі
- Напередодні зустрічі в Саудівській Аравії, де делегації США та України домовилися про тимчасове припинення бойових дій, Вашингтон призупинив постачання озброєнь Києву та обмін розвідданими. Однак після переговорів ці процеси було відновлено.
- Тепер Путін наполягає, щоб Україна залишалася без військової допомоги протягом усього періоду перемирʼя, розповіли Bloomberg високопосадовець із Європи та троє поінформованих осіб у Москві.
- За даними двох московських джерел, мінімальна вимога Кремля – припинення постачання американської зброї. Однак у Європі до цього ставляться вкрай негативно. Один із високопосадовців ЄС наголосив, що така пауза дозволить Росії переозброїтися, тоді як Україна залишиться без необхідних ресурсів для оборони.
- Постачання зброї в Україну можуть відновитися лише після досягнення остаточної угоди про завершення війни, кажуть джерела агентства у Москві. Однак це передбачає, що Київ погодиться на обмеження чисельності та військового потенціалу своїх Збройних сил.
Контекст
Наразі європейські країни обговорюють новий пакет військової допомоги Україні на суму до €40 млрд. Він включає постачання 2 млн артилерійських снарядів, систем ППО, високоточних ракет великої дальності, безпілотників та інших видів озброєнь, а також підтримку українських військ і оборонної промисловості.
Путін не поспішав приєднуватися до угоди про перемирʼя, заявивши, що існують певні «нюанси». Він одразу дав зрозуміти, що не хоче давати Україні можливість відновити сили.
Напередодні, анонсуючи розмову з Путіним, Трамп заявив, що США та РФ узгодили «багато елементів» плану завершення війни в Україні, але попереду ще багато обговорень.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.