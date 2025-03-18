Путін вимагає зупинити постачання зброї Україні під час 30-денного перемирʼя – Bloomberg

Президент РФ Володимир Путін вимагає, щоб протягом 30-денного перемирʼя Україна не отримувала зброї від західних партнерів. Таку умову він висунув на зустрічі з представником Дональда Трампа як передумову для приєднання до угоди про припинення вогню, пише Bloomberg 18 березня. Очікується, що сьогодні Трамп і Путін обговорять питання перемирʼя телефоном.

Деталі

Напередодні зустрічі в Саудівській Аравії, де делегації США та України домовилися про тимчасове припинення бойових дій, Вашингтон призупинив постачання озброєнь Києву та обмін розвідданими. Однак після переговорів ці процеси було відновлено.

Тепер Путін наполягає, щоб Україна залишалася без військової допомоги протягом усього періоду перемирʼя, розповіли Bloomberg високопосадовець із Європи та троє поінформованих осіб у Москві.

За даними двох московських джерел, мінімальна вимога Кремля – припинення постачання американської зброї. Однак у Європі до цього ставляться вкрай негативно. Один із високопосадовців ЄС наголосив, що така пауза дозволить Росії переозброїтися, тоді як Україна залишиться без необхідних ресурсів для оборони.

Постачання зброї в Україну можуть відновитися лише після досягнення остаточної угоди про завершення війни, кажуть джерела агентства у Москві. Однак це передбачає, що Київ погодиться на обмеження чисельності та військового потенціалу своїх Збройних сил.

Контекст

Наразі європейські країни обговорюють новий пакет військової допомоги Україні на суму до €40 млрд. Він включає постачання 2 млн артилерійських снарядів, систем ППО, високоточних ракет великої дальності, безпілотників та інших видів озброєнь, а також підтримку українських військ і оборонної промисловості.

Путін не поспішав приєднуватися до угоди про перемирʼя, заявивши, що існують певні «нюанси». Він одразу дав зрозуміти, що не хоче давати Україні можливість відновити сили.

Напередодні, анонсуючи розмову з Путіним, Трамп заявив, що США та РФ узгодили «багато елементів» плану завершення війни в Україні, але попереду ще багато обговорень.