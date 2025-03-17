«Обговоримо території та електростанції». Трамп заявив, що поговорить з Путіним 18 березня (доповнено)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у вівторок, 18 березня, проведе розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити можливість припинення війни в Україні. Про це пише Reuters , посилаючись на слова Трампа, сказані журналістам на борту Air Force One під час перельоту з Флориди до Вашингтона. Вашингтон і Москва обговорюють доступ до чорноморських портів та контроль над ЗАЕС у переговорах про завершення війни в Україні, повідомив спецпредставник США Стів Віткофф у інтерв'ю CBS News .

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«У вівторок я говоритиму з президентом Путіним. За вихідні ми багато зробили», – заявив Трамп, додавши, що хоче з’ясувати, чи вдасться «покласти край цій війні». Він висловив оптимізм: «Можливо, вдасться, можливо, ні, але я вважаю, що шанси у нас хороші».

За даними агентства, Трамп намагається переконати Путіна погодитися на 30-денне перемир’я, яке Україна підтримала минулого тижня. Це відбувається на тлі інтенсивних повітряних ударів з обох сторін та просування Росії, яка наближається до витіснення українських сил із плацдарму в Курській області.

Відповідаючи на запитання про поступки, Трамп зазначив: «Ми говоритимемо про території та електростанції». Він наголосив, що США вже провели значні переговори з обома сторонами. «Ми спілкуємося і з Україною, і з Росією, обговорюючи поділ певних активів», – підсумував він.

Вашингтон і Москва в рамках переговорів про завершення війни в Україні розглядають питання доступу до чорноморських портів та контролю над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС), заявив спецпредставник.

«Є території, де, як відомо, зосереджені росіяни, а також ядерний реактор, який забезпечує значну частину електроенергії для України. Це потрібно вирішити. Доступ до портів може стати частиною угоди щодо Чорного моря», – пояснив Віткофф.

Він наголосив, що припинення «російсько-українського конфлікту» включає багато аспектів, але «всі продовжують працювати над цим». За його словами, у завершенні війни зацікавлені всі сторони, включно з Європою.

Контекст

Спецпосланник президента США Стів Віткофф раніше висловив упевненість, що найближчими тижнями Штатам вдасться просунутися у питанні врегулювання війни між Росією та Україною. Таку заяву він зробив після візиту до Росії та переговорів із Володимиром Путіним, де обговорювалася пропозиція 30-денного перемир’я.

У Кремлі зазначили, що через Віткоффа Дональду Трампу передали «додаткові сигнали».

Сам Трамп охарактеризував переговори з лідером Росії як «дуже хорошу та продуктивну дискусію», додавши, що наразі з’явився «реальний шанс покласти край цій жахливій і кривавій війні».