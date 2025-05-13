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Маркетплейс «Алло» запустив продажі електромобілів Tesla, Audi та Xiaomi

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

Електромобілі на Алло /пресслужба "Алло"

Електромобілі Tesla, Audi, Mercedes-Benz та інші тепер продають на "Алло" Фото пресслужба "Алло"

В «Алло» почали продавати електромобілі онлайн. На сайті представлено понад 90 моделей вартістю від 665 000 грн, асортимент обіцяють розширити до осені 2025 року. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

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Ключові факти

  • «Алло» запустив нову категорію товарів – легкові електромобілі. На платформі вже доступно понад 90 моделей від Tesla, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Honda, Xiaomi, BYD, Zeekr, Toyota, Volkswagen.
  • Авто продає партнер маркетплейсу, з яким уклали угоду в березні 2025 року. Мерчант надає гарантію: два роки або 50 000 км на електродвигун, батарею та інвертор.
  • «Українці готові купувати онлайн все, включно із транспортними засобами», – каже керівник департаменту «маркетплейс Алло» Денис Корецький.
  • Наприкінці 2024 року на платформі вже придбали трактор і десятки мотоциклів.

Контекст

Раніше на «Алло» вже продавали інші види електротранспорту – електровелосипеди, гіроскутери, гіроборди, дитячі електричні автомобілі, електросамокати.

«Алло» – один із найбільших національних маркетплейсів. У 2024-му компанія відкрила девʼять нових магазинів, у першому кварталі 2025-го – один. На квітень мережа ритейлера обʼєднувала 293 магазини «Алло», «Алло Max» і точок видачі «Алло Express», а також магазини під брендами Mi Store та телеком-операторів, що працюють у понад 100 українських містах.

Виторг ТОВ «Алло» становив 11,2 млрд грн, що на 31% більше, ніж торік. Кінцевий бенефіціар компанії – Дмитро Деревьцький.

Попит на електромобілі в Україні зростає. За даними Інституту дослідження авторинку, у першому кварталі 2025 року українці купили на третину більше електрокарів, ніж за аналогічний період торік. Одна з ключових причин – очікуване повернення повного розмитнення з 2026 року.

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