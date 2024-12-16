Акціонери Revolut із серпня продали акцій компанії майже на $1 млрд – FT

Масштаб продажів свідчить про перетворення Revolut, співзасновником якого є українець Влад Яценко , з фінтех-новачка на серйозного конкурента на банківському ринку.

Співробітники Revolut та ранні інвестори з серпня продали акції на суму майже $1 млрд після того, як банківська ліцензія фінтех-компанії у Великій Британії забезпечила їй підтримку з боку великих фінансових установ та забезпечила оцінку у $45 млрд, пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела 16 грудня.

Ключові факти

Група двічі продовжувала вторинний продаж акцій. Спочатку акції могли продавати лише чинні співробітники компанії, проте потім таку можливість надали також раннім інвесторам та колишнім співробітникам.

Продаж, що почався через місяць після видачі Revolut довгоочікуваної банківської ліцензії у Великій Британії, залучив безліч інституційних інвесторів, включаючи Mubadala з ОАЕ, який вперше придбав частку.

За словами джерел, ранні венчурні інвестори продали акцій на суму близько $500 млн у другому раунді продажу. Загалом продаж акцій тепер має перевищити $1 млрд, додали вони.

За даними Financial Times, співзасновник і генеральний директор компанії Микола Сторонський заробив у першому раунді від $200 млн до $300 млн.

Контекст

У 2021-му Revolut став найдорожчим стартапом Великої Британії, залучивши $800 млн за оцінки $33 млрд. Той же рік став першим прибутковим для необанку – £26,3 млн. Revolut заснована Миколою Сторонським і Владом Яценком у 2015 році. Компанія пропонує фінансові послуги через додаток і не має фізичних відділень.

Компанія Revolut провела більше трьох років у підвішеному стані в очікуванні банківської ліцензії у Великій Британії. Фінтех-стартап подав заявку на банківську ліцензію ще в січні 2021 року. До цього Revolut отримав європейську банківську ліцензію від Банку Литви.

Схвалення заявки на ліцензію цього літа проклало шлях для напливу нових інвесторів, які бажають підтримати фінансовий додаток, що швидко зростає. Багаті клієнти приватного банку Goldman Sachs були серед тих, хто приєднався до його реєстру акціонерів у другому раунді цьогорічного продажу акцій.