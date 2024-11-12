Alibaba представил новый ИИ-инструмент для малого бизнеса в Европе и Америке

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba 11 ноября представил Accio – новый инструмент на основе искусственного интеллекта. Используя технологии, подобные ChatGPT, этот продукт помогает малому бизнесу в Европе и Америке находить поставщиков, пишет CNBC .

Подробности

Инструмент построен на основе генеративного ИИ от Tongyi Qianwen – большой языковой модели Alibaba. Он использует данные 50 млн бизнесов с платформы Alibaba International и охватывает более 1 млрд товаров более чем на 100 рынках.

Ассистент Accio призван упростить международные оптовые транзакции на Alibaba.com с помощью автоматизации традиционно сложных и трудоемких операций, говорится в заявлении компании.

Посредством текста или изображений Accio может находить товары, анализировать их популярность среди потребителей и прогнозировать прибыльность.

Благодаря Accio бизнес может обсуждать подробности закупок непосредственно с поставщиками, что делает поиск более эффективным, отмечают разработчики.

Первые тесты показали рост желания компаний совершать операции с его использованием на 40% по сравнению с традиционными поисковыми системами, рассказал президент Alibaba.com и вице-президент Alibaba International Чжан Куо.

Веб-интерфейс инструмента сейчас доступен на английском, немецком, французском, португальском и испанском языках.

Контекст

В апреле этого года Alibaba продемонстрировал свою генеративную модель искусственного интеллекта Tongyi Qianwen, которая станет основой для чат-бота, подобного ChatGPT. Компания объявила, что в ближайшее время интегрирует его во все свои продукты.

Модель, поддерживающая как английский, так и китайский языки, может подытоживать совещания, писать деловые письма и вести заметки.

Alibaba заявлял о планах предоставления доступа к данной технологии для создания специализированных языковых моделей.