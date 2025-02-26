Amazon представив нову версію голосового помічника Alexa+ на базі ШІ

Amazon намагається наздовгнати конкурентів в області генеративного ШІ, оскільки Google, Microsoft і OpenAI вже привернули увагу користувачів до своїх чат-ботів.

Компанія Amazon.com Inc. перезавантажила свого голосового помічника Alexa+ за допомогою штучного інтелекту, йдеться у повідомленні компанії. Amazon представила Alexa більше десяти років тому.

Ключові факти

Компанія називає Alexa+ помічником наступного покоління, який працює на основі генеративного штучного інтелекту. Він дає докладні відповіді, що відповідають запитам, і займається всім, від планування проектів до вирішення повсякденних завдань – через природну розмову.

Зазначається, що Alexa+ може брати участь у природних і плавних розмовах, які здаються справжніми. ШІ-помічник розуміє контекст і значення слів.

«Alexa+ навчається у вас, і чим більше ви її використовуєте, тим більш персоналізованою вона стає – розуміючи все: від ваших улюблених розваг до харчових уподобань вашої родини…», – сказано у повідомленні.

Помічник може займатися різними задачами: від планування зустрічей, покупки подарунків до організації поїздок та допомоги у навчанні.

Користувачі можуть використовувати Alexa+ будь-де, від пристроїв Echo та мобільного додатка Alexa до нового веб-браузера.

Новий помічник коштує $19,99 на місяць, але є безкоштовним для учасників Prime. Помічник стане доступним у США протягом наступних кількох тижнів.

Контекст

Сервіс Alexa надає усні відповіді на запити користувачів, наприклад, інформацію про погоду, і може служити центром управління побутовою технікою, він був улюбленим проектом засновника Amazon Джеффа Безоса, який вигадав технологію, яка могла б імітувати голосовий компʼютер.

Доступ до Alexa здійснюється в основному через телевізори Amazon та акустичні пристрої Echo. Amazon вклала мільярди доларів в Alexa з моменту її запуску в 2014 році, сподіваючись впровадити сервіс в ряд пристроїв і зрештою збільшити продажі на своєму основному сайті електронної комерції.

Компанія анонсувала Alexa на базі штучного інтелекту. У середині компанії Amazon націлювалася на початок 2024 року для випуску тестової версії. Але запуск було відкладено приблизно на рік, оскільки програмне забезпечення не було готове, а деякі ранні випробувачі виявили, що нова Alexa не дотягує до ChatGPT.

6 лютого 2025 року генеральний директор Amazon Енді Джассі анонсував понад $100 млрд капітальних витрат цього року, що більше $77 млрд у 2024 році і понад удвічі більше, ніж $48 млрд у попередньому році. Переважна більшість піде на центри обробки даних та сервери для Amazon Web Services.