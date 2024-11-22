Amazon інвестує $4 млрд у ШІ-стартап Anthropic

Американський техногігант Amazon інвестує $4 млрд у стартап Anthropic, який спеціалізується на розробці генеративного штучного інтелекту (ШІ), пише The New York Times 22 листопада.
Деталі
- За останні 14 місяців Amazon загалом інвестувала в Anthropic $8 млрд, що демонструє її наміри залишатися конкурентоспроможною у сфері ШІ.
- Anthropic зобов’язалася використовувати інфраструктуру Amazon, зокрема дата-центри, чипи та хмарну платформу AWS, для створення та навчання ШІ-моделей.
- Інвестиції мають допомогти Anthropic вдосконалити чат-бот Claude, який може автоматизувати різні завдання та трансформувати економічні процеси.
Контекст
Anthropic, заснована в 2021 році колишніми співробітниками OpenAI, займалася розробкою базових ШІ-систем та мовних моделей. Її флагманським продуктом став ШІ-помічник Claude.
У вересні 2023 року Amazon інвестувала $4 млрд у Anthropic, отримавши міноритарну частку в компанії. У рамках угоди Anthropic зобов’язалася використовувати чипи Amazon для створення, тренування та впровадження нових ШІ-моделей.
Хмарний сервіс AWS став основним постачальником послуг для Anthropic, забезпечуючи доступ до її рішень клієнтам платформи.
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