Американська компанія з доставки їжі DoorDash купує британського конкурента Deliveroo за $3,8 млрд

Американська компанія з доставки їжі DoorDash оголосила про купівлю британської Deliveroo за 2,9 млрд фунтів стерлінгів ($3,8 млрд). Угода має допомогти DoorDash посилити позиції в Європі та прискорити глобальне зростання на тлі консолідації ринку, пише FT 6 травня.

Деталі

DoorDash заплатить 180 пенсів за акцію Deliveroo готівкою. Угоду вже схвалили ради директорів обох компаній. Очікується, що через відсутність перетину в операційних зонах (США, Канада, Австралія – у DoorDash; Велика Британія, Італія, Франція – у Deliveroo), регулятори не блокуватимуть угоду.

Deliveroo вийшла на прибуток лише у 2024 році, через три роки після провального IPO у Лондоні. Від початку торгів її акції впали й так і не відновилися.

CEO Deliveroo Вілл Шу назвав угоду «початком нового етапу», який дасть змогу розвивати продукти, технології й сервіс. Злиття компаній поєднає глобальний досвід DoorDash і локальну експертизу Deliveroo, зазначив CEO DoorDash Тоні Сюй.

Контекст

DoorDash заснована у Сан-Франциско, активно розвиває міжнародну присутність: у 2021 році вона купила фінський сервіс Wolt за €7 млрд. Зараз працює у понад 30 країнах.

Deliveroo створив Вілл Шу у 2013 році. Компанія працює у дев’яти країнах, має конкуренцію з боку Uber Eats і Just Eat. Крім доставки їжі, обидві компанії інвестують у доставку з супермаркетів та розвивають рекламні сервіси.

Ринок доставки їжі швидко консолідується. У 2024 році Prosus (європейський інвестиційний підрозділ південноафриканської Naspers) оголосив про викуп Just Eat Takeaway за €4,1 млрд. Компанії прагнуть масштабу, аби знижувати витрати, посилювати сервіс і збільшувати прибуток.