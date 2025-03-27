АМКУ оштрафував BlaBlaCar через несвоєчасне подання даних

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «І-Тревелс», яке керує сервісом BlaBlaCar в Україні, на 424 486 грн за несвоєчасне надання інформації на запит комітету. Про це повідомила пресслужба відомства 27 березня.

Деталі

АМКУ визнав, що «І-Тревелс» порушило законодавство про захист економічної конкуренції, не надавши дані у встановлений 15-денний термін на вимогу заступника голови комітету. За це компанії призначили штраф у розмірі 424 486 грн, йдеться у повідомленні на сайті комітету.

Порушення кваліфікували за пунктом 13 статті 50 закону «Про захист економічної конкуренції». Під час розгляду справи ТОВ «І-Тревелс» співпрацювало з АМКУ та визнало факт неподання інформації, пояснивши це внутрішнім збоєм комунікації, а не умисним ігноруванням. Ці обставини вплинули на зменшення суми штрафу, зазначили в комітеті.

Контекст

Додаток BlaBlaCar щороку допомагає 26 млн користувачів у 21 країні знаходити попутників, дозволяючи водіям і пасажирам ділити витрати на поїздки. Він інтегрує карпулінг із потягами (через співпрацю з Renfe та Iryo) та автобусами від 4000 операторів.

У 2023 році сервісом скористалися 80 млн пасажирів (+23% до попереднього року), в Україні – майже 11 млн користувачів. Прибуток компанії становив €253 млн (+29%), і вона стала прибутковою вперше за 24 місяці. У квітні 2023-го BlaBlaCar залучив €100 млн інвестицій для розвитку.

У грудні 2024 року АМКУ запідозрив ТОВ «І-Тревелс» у монополії на ринку онлайн-карпулінгу та рекомендував припинити дії, що можуть порушувати конкуренцію.