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АМКУ оштрафував BlaBlaCar через несвоєчасне подання даних

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «І-Тревелс», яке керує сервісом BlaBlaCar в Україні, на 424 486 грн за несвоєчасне надання інформації на запит комітету. Про це повідомила пресслужба відомства 27 березня.

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Деталі  

  • АМКУ визнав, що «І-Тревелс» порушило законодавство про захист економічної конкуренції, не надавши дані у встановлений 15-денний термін на вимогу заступника голови комітету. За це компанії призначили штраф у розмірі 424 486 грн, йдеться у повідомленні на сайті комітету.
  • Порушення кваліфікували за пунктом 13 статті 50 закону «Про захист економічної конкуренції». Під час розгляду справи ТОВ «І-Тревелс» співпрацювало з АМКУ та визнало факт неподання інформації, пояснивши це внутрішнім збоєм комунікації, а не умисним ігноруванням. Ці обставини вплинули на зменшення суми штрафу, зазначили в комітеті.

Контекст 

Додаток BlaBlaCar щороку допомагає 26 млн користувачів у 21 країні знаходити попутників, дозволяючи водіям і пасажирам ділити витрати на поїздки. Він інтегрує карпулінг із потягами (через співпрацю з Renfe та Iryo) та автобусами від 4000 операторів. 

У 2023 році сервісом скористалися 80 млн пасажирів (+23% до попереднього року), в Україні – майже 11 млн користувачів. Прибуток компанії становив €253 млн (+29%), і вона стала прибутковою вперше за 24 місяці. У квітні 2023-го BlaBlaCar залучив €100 млн інвестицій для розвитку.

У грудні 2024 року АМКУ запідозрив ТОВ «І-Тревелс» у монополії на ринку онлайн-карпулінгу та рекомендував припинити дії, що можуть порушувати конкуренцію.

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