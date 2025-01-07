BlaBlaCar придбала найбільший турецький сервіс автобусних подорожей Obilet

Компанія BlaBlaCar закрила угоду з придбання турецького сервісу автобусних подорожей Obilet, повідомила пресслужба сервісу для спільних подорожей. Турецький стартап об’єднує пропозиції більше 500 автобусних операторів. Торік через Obilet продали близько 45 млн квитків на різні види транспорту в 50 країнах.

Ключові факти

Після придбання BlaBlaCar Obilet збереже операційну автономію і продовжить свою поточну роботу та проєкти, а його засновники залишаться на посадах керівників, йдеться в повідомленні. Сума угоди – невідома.

BlaBlaCar давно стежив за зростанням Obilet і став свідком їхнього успіху в цифровізації автобусного ринку Туреччини, зазначив Ніколя Брюссон, співзасновник та генеральний директор BlaBlaCar. Заснований у 2012 році Obilet обʼєднав пропозиції понад 500 автобусних операторів і значно вплинув на цифровізацію місцевого ринку. Сервіс надає програмне забезпечення для продажу квитків та B2B-послуги.

«Віримо, що наші інвестиції в Obilet пoсилять місію BlaBlaCar з розширення доступу до сталої мобільності на ринках за межами Західної Європи, які наразі становлять значну частину нашого зростання», – додав Брюссон.

Контекст

Додаток для спільних поїздок BlaBlaCar дає змогу 26 млн активних користувачів щороку знаходити спільні поїздки у 21 країні. Технології BlaBlaCar допомагають водіям транспортних засобів з вільними місцями та пасажирам розділяти витрати на поїздку.

BlaBlaCar поєднує карпулінг з потягами(через співпрацю з іспанськими залізничними компаніями Renfe та Iryo) та автобусними рейсами від понад 4000 операторів.

У квітні 2023 року BlaBlaCar повідомив, що залучив €100 млн інвестицій, які спрямує на розвиток компанії.

У 2023-му 80 млн пасажирів скористалися послугами BlaBlaCar, що на 23% більше, ніж роком раніше. В Україні кількість зареєстрованих користувачів у 2023 році становить майже 11 млн.

Прибуток BlaBlaCar у 2023-му сягнув €253 млн, що на 29% більше, ніж у попередньому році. Уперше за 24 місяці компанія стала прибутковою і завершила 2023 рік з позитивним показником EBITDA.

У грудні 2024 року Антимонопольний комітет виявив у ТОВ «І-Тревелс», яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar в Україні, ознаки монопольного становища на ринку надання послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи. АМКУ надав компанії рекомендації щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.