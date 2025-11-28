Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл Ощадбанку та Укрексімбанку на набуття контролю над торгово-офісним комплексом Gulliver у Києві. Про це повідомила пресслужба Ощадбанку 28 листопада.

Деталі

Держбанки звернулися до АМКУ за дозволом 20 жовтня 2025 року. Рішення комітету є необхідним відповідно до чинного законодавства при набутті контролю над активами у вигляді єдиного майнового комплексу.

«Рішення АМКУ стало ще одним підтвердженням абсолютної законності переходу ТОК Gulliver у власність державних банків», – йдеться у повідомленні.

Контекст

Власником Gulliver вважають бізнесмена Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповідали Forbes двоє співрозмовників з Ощадбанку та НБУ. Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію у 2020-му, повідомив на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка.

Підготовку до стягнення Gulliver банки почали в листопаді 2024-го, сама процедура стартувала в березні 2025-го.

Gulliver передали у власність банків на підставі закону про іпотеку, стягнення відбулося через іпотечне застереження, без судового розгляду. В майбутньому держбанки виставлять ТОК на продаж.

Компанія «Три О» 28 липня заявила, що «вживатиме всіх передбачених законом заходів для відновлення прав на актив», ідеться в пресрелізі.

З 30 жовтня Gulliver закрили. Зокрема не працюють торгова частина та частина офісних площ. Офісна вежа А відкрита для орендарів.

Як зазначають в Ощадбанку, після реєстрації права власності за держбанками колишній власник перешкоджає передачі критично важливих систем комплексу, зокрема диспетчеризації, енергопостачання, охоронних систем та технічної документації. Через це з’явилися загрози безпеці відвідувачів та орендарів, порушуються бізнес-процеси.

Компанія «Три О» заявила, що Gulliver було зупинено не через аварії чи техногенні загрози, а за рішенням Ощадбанку. «Три О» оскаржує в суді державну реєстрацію права власності на об’єкт.

Дати відкриття Gulliver наразі не визначені, адже ще триває аудит роботи всіх систем комплексу. Лише після їх завершення та остаточних технічних висновків стане відомо, чи вдасться відкрити комплекс до Нового року, повідомила пресслужба Ощадбанку в коментарі «Інтерфакс-Україна».