Аптеки вимагали від виробників і постачальників відсоток за продаж ліків, що призвело до зростання цін. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко журналістам під час презентації проєкту Програми дій уряду 18 серпня, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Ляшко розповів, що аптеки маніпулювали, стверджуючи, що ніби ціна на лікарські засоби повністю залежить від виробника. Однак під час перевірки з’ясувалося, що виробники генеричних препаратів закладали у вартість певний відсоток, який потім сплачували аптекам. Це призводило до різкого зростання продажів тих ліків, що отримували таке просування, заявив міністр.

Сформувався пул аптек, які фактично визначали, який відсоток має сплатити виробник, щоб його препарати потрапили на полиці, зазначив Ляшко.

За його словами, виробники погоджувалися платити за просування, а аптеки висували свої умови. У результаті деякі препарати дорожчали, тоді як дешевші ліки, навіть за наявності попиту, не завжди доходили до споживачів.

Міністр наголосив, що «ключовим завданням є впорядкувати ситуацію». МОЗ зупинило практику маркетингових платежів до завершення процесу реферування цін – надалі всі лікарські засоби мають проходити саме через цю процедуру, наголосив міністр.

Контекст

З 1 березня за рішенням РНБО і постановою Кабміну ціни на 100 найпопулярніших ліків знизили на 30%. Також на фармринку запровадили низку обмежень для аптечних мереж і дистриб’юторів. Так, з 1 березня 2025-го аптеки не можуть отримувати маркетингові платежі при продажу ліків – як рецептурних, так і безрецептурних. Йдеться про виплати з боку фармвиробників аптекам за кожну продану упаковку ліків, пояснювала у березні Forbes Ukraine членкиня ради директорів фармацевтичної компанії «Дарниця» Катерина Загорій. Загалом по ринку такі платежі досягають 17–25% від вартості однієї упаковки.

Наприкінці травня аптечні асоціації фармгалузі виступили проти нової редакції постанови МОЗ, яка передбачає зміну розподілу маркетингових витрат.