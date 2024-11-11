«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2024 році втратив понад $50 млн через війну

Меткомбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг», який входить у одну з найбільших сталеварних груп світу ArcelorMittal , втратив у 2024 році через події, повʼязанні з війною, – понад $50 млн. Більшість – через відключення електрики. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine розповів СЕО АМКР Мауро Лонгобардо .

Деталі

Влітку блекаут змусив меткомбінат зупинити домни на 10 днів – це були великі збитки, наголосив Лонгобардо. Через інше вимкнення, яке тривало декілька хвилин, від пожежі постраждала коксова батарея, розповів він.

АМКР має 10 МВт дизельних генераторів, які мають включитись і дати змогу безпечно зупинити виробництво під час відключень. Але пожежа на коксохімі відбулась настільки швидко, що генератори не встигли увімкнутися, зазначив Лонгобардо.

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«Зараз ми шукаємо рішення, як захиститись від подібних раптових інцидентів. Для компанії, яка дуже близько до виходу на беззбитковий рівень, втрата $50 млн – це дуже неприємно», – сказав СЕО АМКР.

Контекст

АМКР – великий платник податків і найбільший роботодавець у Кривому Розі. Підприємство є одним із найбільших виробників металопродукції в Україні.

Динаміка економіки Китаю, обстріли Росією української енергетики, потреби мобілізації, тривалість війни та навіть результати президентських виборів в США – все це напряму впливає на обсяги виробництва АМКР та його фінрезультати.

АМКР за підсумками 2023-го скоротив виробництво сталі на 18,5% проти показників 2022 року – до 1 млн т. Протягом минулого року комбінат скоротив виплавку чавуну на 7,2% р./р. – до 1,5 млн т. Випуск сталевого прокату становив 0,9 млн т, що на 19,2% менше проти 2022 року.

У 2023-му податкові платежі «АрселорМіттал Кривий Ріг» до бюджетів усіх рівнів склали 4,1 млрд грн податків і зборів. Із них 243 млн грн надійшли до державного бюджету та 2,2 млрд грн – до місцевих бюджетів.

АМКР у квітні 2024 року відновив роботу доменної печі і майже вдвічі збільшив виробництво сталі та прокату попри постійні атаки Росії на енергетику. У порівнянні з квітнем 2023-го виробництво сталі зросло на 90% (з 86 000 до 163 000 т) і прокату – на 95% (з 78 000 до 152 000 т).