«Переглядаємо стратегію, фокус – на Євросоюз». «АрселорМіттал Кривий Ріг» третій рік у збитках. Як СЕО Мауро Лонгобардо рятуватиме найбільший меткомбінат України. Інтервʼю 

«АрселорМіттал Кривий Ріг», який входить до однієї з найбільших сталеливарних груп світу ArcelorMittal, переносить війну гірше за інших українських металургів. Керівництво групи починає ставити питання: «Коли ситуація поліпшиться?» – каже СЕО заводу Мауро Лонгобардо. Позитивний тренд – збитки у 2024-му набагато менші, ніж у попередні два роки. Що заважає криворізькому комбінату вийти з піке?
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного!
СЕО «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо третій рік розвʼязує рівняння із багатьма невідомими. Динаміка економіки Китаю, обстріли Росією української енергетики, потреби мобілізації, тривалість війни та навіть результати президентських виборів у США – все це безпосередньо впливає на обсяги виробництва АМКР та його фінрезультати.
Лонгобардо не планує залишатися заручником зовнішніх чинників, які досі грали проти нього. Який у нього план?
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.