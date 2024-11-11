«Переглядаємо стратегію, фокус – на Євросоюз». «АрселорМіттал Кривий Ріг» третій рік у збитках. Як СЕО Мауро Лонгобардо рятуватиме найбільший меткомбінат України. Інтервʼю 

«АрселорМіттал Кривий Ріг», який входить до однієї з найбільших сталеливарних груп світу ArcelorMittal , переносить війну гірше за інших українських металургів. Керівництво групи починає ставити питання: «Коли ситуація поліпшиться?» – каже СЕО заводу Мауро Лонгобардо. Позитивний тренд – збитки у 2024-му набагато менші, ніж у попередні два роки. Що заважає криворізькому комбінату вийти з піке?

СЕО «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо третій рік розвʼязує рівняння із багатьма невідомими. Динаміка економіки Китаю, обстріли Росією української енергетики, потреби мобілізації, тривалість війни та навіть результати президентських виборів у США – все це безпосередньо впливає на обсяги виробництва АМКР та його фінрезультати.

Лонгобардо не планує залишатися заручником зовнішніх чинників, які досі грали проти нього. Який у нього план?