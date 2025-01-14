АРМА обрало державний Сенс Банк для зберігання арештованих мільярдів

Державний Сенс Банк виграв конкурсний відбір Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з відбору банку для розміщення арештованих коштів. Про це повідомила пресслужба АРМА 14 січня.
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Деталі
- Сенс Банк запропонував найвигідніші умови за банківським вкладом на вимогу, зазначило АРМА.
- Агентство зараз готується до укладення договору з банком. Першим етапом є план розмістити понад 2 млрд грн арештованих коштів, включаючи кошти в іноземній валюті.
Контекст
На кінець 2024 року загальний портфель від управління арештованими активами досягав 12 млрд грн.
Майже 8 млрд грн арештованих коштів АРМА вже зберігає у військових облігаціях. Ці кошти спрямовуються безпосередньо на потреби ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони.
У липні 2023 року НБУ ухвалив рішення про виведення з ринку системно важливого Sense Bank, що належав підсанкційним росіянам Михайлу Фрідману, Петру Авену та партнерам. Нацбанк направив до Кабміну пропозицію націоналізувати банк. 21 липня уряд дозволив Мінфіну стати власником 100% акцій Sense Bank.
Розмір регулярного капіталу Сенс Банку наразі перевищує граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу в понад 34 рази, свідчить інформація на сайті банку. Сенс Банк у 2024 році збільшив показники за ключовими статтями доходу. Зокрема, чистий процентний дохід за дев’ять місяців 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року збільшився на 39%.
Чистий прибуток банку за січень – вересень зріс на 188 млн грн, до 5,626 млрд грн.
На близько 11 млрд грн клієнти Сенс Банку відкрили строкові депозити через 100 днів після переходу банку в державну власність, що становить понад 100 000 вкладів. Крім того, 80% роздрібних клієнтів за цей час повторно розмістили свої заощадження на депозитних рахунках банку, що є одним із найкращих показників за час воєнного стану, зазначав Сенс Банк.
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