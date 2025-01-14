АРМА обрало державний Сенс Банк для зберігання арештованих мільярдів

Державний Сенс Банк виграв конкурсний відбір Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з відбору банку для розміщення арештованих коштів. Про це повідомила пресслужба АРМА 14 січня.

Деталі

Сенс Банк запропонував найвигідніші умови за банківським вкладом на вимогу, зазначило АРМА.

Агентство зараз готується до укладення договору з банком. Першим етапом є план розмістити понад 2 млрд грн арештованих коштів, включаючи кошти в іноземній валюті.

Контекст

На кінець 2024 року загальний портфель від управління арештованими активами досягав 12 млрд грн.

Майже 8 млрд грн арештованих коштів АРМА вже зберігає у військових облігаціях. Ці кошти спрямовуються безпосередньо на потреби ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони.​​​​​​​​​​​​​​​​

У липні 2023 року НБУ ухвалив рішення про виведення з ринку системно важливого Sense Bank, що належав підсанкційним росіянам Михайлу Фрідману, Петру Авену та партнерам. Нацбанк направив до Кабміну пропозицію націоналізувати банк. 21 липня уряд дозволив Мінфіну стати власником 100% акцій Sense Bank.

Розмір регулярного капіталу Сенс Банку наразі перевищує граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу в понад 34 рази, свідчить інформація на сайті банку. Сенс Банк у 2024 році збільшив показники за ключовими статтями доходу. Зокрема, чистий процентний дохід за дев’ять місяців 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року збільшився на 39%.

Чистий прибуток банку за січень – вересень зріс на 188 млн грн, до 5,626 млрд грн.

На близько 11 млрд грн клієнти Сенс Банку відкрили строкові депозити через 100 днів після переходу банку в державну власність, що становить понад 100 000 вкладів. Крім того, 80% роздрібних клієнтів за цей час повторно розмістили свої заощадження на депозитних рахунках банку, що є одним із найкращих показників за час воєнного стану, зазначав Сенс Банк.