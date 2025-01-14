АРМА выбрало государственный Сенс Банк для хранения арестованных миллиардов

Государственный Сенс Банк выиграл конкурсный отбор Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) по отбору банка для размещения арестованных средств. Об этом сообщила пресс-служба АРМА 14 января.
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Подробности
- Сенс Банк предложил самые выгодные условия по банковскому вкладу по требованию, отметило АРМА.
- Агентство сейчас готовится к заключению договора с банком. Первым этапом является план разместить более 2 млрд грн арестованных средств, включая средства в иностранной валюте.
Контекст
К концу 2024 года общий портфель от управления арестованными активами достигал 12 млрд грн.
Около 8 млрд грн арестованных средств АРМА уже хранит в военных облигациях. Эти средства направляются непосредственно на нужды ВСУ и других подразделений Сил обороны.
В июле 2023 года НБУ принял решение о выводе с рынка системно важного Sense Bank, принадлежавшего подсанкционным россиянам Михаилу Фридману, Петру Авену и партнерам. Нацбанк направил в Кабмин предложение национализировать банк. 21 июля правительство разрешило Минфину стать владельцем 100% акций Sense Bank.
Размер регулярного капитала Сенс Банка превышает предельное значение, установленное НБУ для данного норматива более чем в 34 раза, свидетельствует информация на сайте банка. Сенс Банк в 2024 году увеличил показатели по ключевым статьям дохода. В частности, чистый процентный доход за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 39%.
Чистая прибыль банка за январь – сентябрь выросла на 188 млн грн, до 5,626 млрд грн.
На около 11 млрд грн клиенты Сенс Банка открыли срочные депозиты через 100 дней после перехода банка в государственную собственность, что составляет более 100 000 вкладов. Кроме того, 80% розничных клиентов за это время повторно разместили свои сбережения на депозитных счетах банка, являющихся одним из лучших показателей за время военного положения, отмечал Сенс Банк.
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