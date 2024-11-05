Сотні квартир і ділянок, мільйони на рахунках. АРМА розшукало перші активи у фігурантів справ про корупцію в МСЕК

АРМА розшукало у працівників МСЕК зброю, елітні автівки, мільйони гривень на рахунках, оформлені на афільованих осіб підприємства і будівельні компанії, сотні квартир і земельних ділянок, повідомляє пресслужба Нацагентства. АРМА займається виявленням та розшуком активів працівників лікарських установ, РТЦК та СП, ВЛК та МСЕК, які були залучені до корупційних схем.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, йдеться про факти підробки медичної документації для отримання інвалідності особами призовного віку, що надавало їм можливість уникнути призову на військову службу.

Працівники АРМА вже розшукали перші активи п’ятьох фігурантів цих кримінальних проваджень та їх оточення:

128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси); 140 земельних ділянок (з цільовим призначенням, зокрема, для житлового будівництва, для ведення сільськогосподарського виробництва, для садівництва); 30 автівок (серед яких автомобілі преміального класу, такі як Lexus, Tesla тощо); корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн (у тому числі в підприємстві енергетичної галузі, будівельній компанії); мільйони гривень на рахунках в банках; зброю.

Велика кількість з виявлених активів була набута фігурантами саме під час повномасштабної війни РФ проти України та оформлена на близьких їм осіб.

«Це – тільки початок. Нацагентство вже надало запити до десятка банківських установ для виявлення активів фігурантів кримінального провадження як в Україні, так і за кордоном», – зазначила голова АРМА Олена Дума. Інформацію про виявлені активи передано до відповідних правоохоронних органів.

Зазначається, що АРМА готове до управління виявленими активами і очікує на відповідні ухвали судів про передачу.

Контекст

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживаннями посадовими особами при отриманні інвалідності. За результатами засідання президент видав указ, що передбачає ліквідацію МСЕК, і доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади. Після засідання РНБО генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

За матеріалами СБУ, у 2024 році про підозру повідомлено 64 посадовцям МСЕК, скасовано понад 4000 висновків про інвалідність, виданих на підставі фіктивних документів.