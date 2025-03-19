АРМА розпочало пошук управителя Жовтневого палацу в центрі Києва

Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) розпочало конкурс на вибір управителя для Міжнародного центру культури та мистецтв (Жовтневий палац) у центрі Києва. Про це повідомила пресслужба агентства 19 березня.

Деталі

Тендер пройде на платформі Prozorro наприкінці березня, наразі триває прийом заявок.

Очікуваний щомісячний дохід від управління має перевищувати 2 млн гривень, а отримані кошти підуть до держбюджету України.

Згідно з тендерною документацією, ринкова вартість об’єкта на грудень 2024 – січень 2025 року оцінена в 427,66 млн грн.

Площа комплексу становить 17 597,70 кв. м. Як ключова культурна локація Києва, палац потребує не лише комерційного управління, а й збереження та розвитку його культурного значення.

Контекст

У листопаді 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування законності переходу права власності на Жовтневий палац до Федерації профспілок України. За даними правоохоронців, посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА) зловживали повноваженнями, що спричинило незаконну передачу держмайна, зокрема палацу. Кільком ексчиновникам КМДА оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 КК України, що передбачає до 6 років ув’язнення.

Міжнародний центр культури і мистецтв «Жовтневий палац» передали в управління АРМА за рішенням слідчого судді Печерського райсуду Києва.