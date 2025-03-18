Будинок профспілок на столичному майдані Незалежності отримав управителя

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило управителя для столичного Будинку профспілок, розташованого на майдані Незалежності, 2. Конкурс відбувся у відкритому форматі через систему Prozorro, йдеться у повідомленні пресслужби АРМА.

Деталі

Перед оголошенням конкурсу на управління АРМА провело незалежну оцінку вартості будівлі площею понад 13 892 кв м, залучивши кваліфікованого оцінювача. За результатами оцінки, ринкова вартість Будинку профспілок була визначена на рівні 850 млн грн.

У тендері на платформі Prozorro серед чотирьох учасників конкурсу перемогу виборов консорціум «Управляюча компанія «КАМпарітет» .

. Згідно з умовами договору управління, 89,85% доходів від управління активом будуть спрямовані до держбюджету. При цьому, незалежно від фінансових результатів діяльності, управитель зобов’язаний щомісяця перераховувати до бюджету гарантований платіж у розмірі 1,59 млн грн.

Контекст

Будинок профспілок України – адмінбудівля, у якій були розташовані Федерація профспілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів у лютому 2014 року. Протягом 2016–2018 років був повністю відновлений приватним інвестором.

Цей обʼєкт було передано в управління АРМА на підставі ухвали Печерського районного суду Києва. Раніше АРМА забезпечило огляд активу, його незалежну оцінку та підготувало всю необхідну документацію для проведення конкурсу.