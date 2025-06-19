Національне агентство з розшуку та менеджменту активів під час огляду арештованих активів, що належать ТОВ «Бетонбуд», встановили факти незаконного використання заводу, який раніше був пов’язаний із Віктором Медведчуком, повідомляє пресслужба АРМА 19 червня.

Ключові факти

На об’єкті зафіксували незаконну експлуатацію арештованих потужностей – виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання. Також виявлено використання спеціального транспорту, призначеного для перевезення продукції.

Наразі триває процедура пошуку управителя для цього активу.

АРМА вважає, що цей випадок є прикладом того, як арештовані активи, пов’язані з особами, які підозрюються у сприянні державі-агресору, намагаються вивести з-під контролю держави.

Агентство направило низку запитів для отримання інформації з камер відеоспостереження, доступу до систем моніторингу руху транспортних засобів, отримання даних про маршрути, габаритно-ваговий контроль та інші характеристики транспортних перевезень.

Контекст

У квітні 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування проти Віктора Медведчука, якого підозрювали в державній зраді. У вересні того ж року його обміняли на 215 українських полонених, зокрема бійців «Азову», та 55 росіян.

До початку війни Forbes оцінював статки Медведчука в $620 млн, із яких $190 млн припадало на особистий транспорт, зокрема 92-метрову яхту Royal Romance, побудовану в 2015 році. Її початкова вартість становила близько $200 млн, але після санкцій 2021 року вона впала до половини. Яхта була зареєстрована на офшорній компанії на Маршаллових островах.

Нещодавно АРМА розпочало процедуру пошуку управителя для ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», калуського виробника паперової продукції, який теж пов’язаний із Медведчуком.