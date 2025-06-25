Арештований завод «Керамбуд» Медведчука та Козака оцінили у 246 млн грн

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело незалежну оцінку заводу «Керамбуд», згідно з результатами якої ринкова вартість стратегічного активу становить 246,2 млн грн, йдеться у повідомленні пресслужби АРМА 25 червня.

Ключові факти

ТОВ «Керамбуд» спеціалізується на виробництві будівельної цегли та входить до числа найбільших виробників цього виду продукції у західному регіоні України.

Завод оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням німецького виробництва та має повністю автоматизований цикл виробництва. Потужності підприємства дозволяють виготовляти до 4 млн одиниць продукції щомісяця.

У травні 2025 року АРМА розпочало конкурс з пошуку управителя для цього активу. Наразі тривають попередні ринкові консультації, за результатами яких буде сформовано чіткі критерії та кваліфікаційні вимоги до потенційних управителів. Після завершення етапу консультацій АРМА оприлюднить актив на електронному майданчику Prozorro.

За результатами огляду активу працівники АРМА не виявили порушень чи фактів використання заводу.

Контекст

Раніше під час огляду іншого арештованого заводу Медведчука та Козака – ТОВ «Бетонбуд» – працівники АРМА встановили факти його незаконного використання та використання спеціального транспорту, який також було арештовано.

У квітні 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування проти Віктора Медведчука, якого підозрювали в державній зраді. У вересні того самого року його та 55 росіян обміняли на 215 українських полонених, зокрема бійців «Азову».

До початку війни Forbes оцінював статки Медведчука у $620 млн, із яких $190 млн припадало на особистий транспорт, зокрема 92-метрову яхту Royal Romance, побудовану в 2015 році. Її початкова вартість становила близько $200 млн, але після санкцій 2021 року вона впала до половини. Яхта була зареєстрована на офшорній компанії на Маршаллових островах.