АРМА ищет управляющего активами Медведчука стоимостью 123 млн грн

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на избрание управляющего на имущество экс-нардепа Виктора Медведчука. По оценке экспертов, рыночная стоимость активов составляет более 123 млн грн, говорится в сообщении АРМА.

  • Речь идет о жилом доме общей площадью 731,6 кв. м и земельном участке общей площадью 0,0775 га на берегу Днепра, с видом на Оболонскую набережную.
  • Среди активов – квартира общей площадью 98,7 кв. м в Деснянском районе г. Киева и две квартиры общей площадью 51,2 кв. м и 69,1 кв. м в Оболонском районе Киева.
  • Средства от управления будут выплачиваться напрямую в госбюджет.
  • Конкурс на отбор управляющего стартовал через систему публичных закупок Prozorro 14 августа.
  • Конечный срок предоставления тендерных предложений 29 августа 2025 года.

Контекст

До начала войны Forbes оценивал состояние Медведчука в $620 млн, из которых $190 млн приходилось на личный транспорт, в том числе 92-метровую яхту Royal Romance, построенную в 2015 году. Ее первоначальная стоимость составляла около $200 млн, но после санкций в 2021-м она упала до половины. Яхта была зарегистрирована на оффшорной компании на Маршалловых островах.

13 ноября 2024-го АРМА продало через «Прозорро.Продажи» первые 16 картин из арестованной коллекции Медведчука, получив почти 317 000 грн.

В марте этого года было объявлено о начале реализации арестованного актива за границей – яхты Медведчука Royal Romance.

