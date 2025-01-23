Росія атакувала Запоріжжя дронами та балістикою: є жертви, знищено енергооб’єкт (фото, відео)

В ніч проти 23 січня Росія двічі атакувала Запоріжжя, внаслідок обстрілу одна людина загинула, 25 поранені. Понад 20 000 абонентів були знеструмлені, ще 17 000 – без теплопостачання, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ключові факти

За даними ОВА, Росія «шахедами» знищила один з енергетичних об’єктів. Без електрики залишилися мешканці та обʼєкти критичної інфраструктури — котельні, заклади охорони здоровʼя та соцзахисту.

Тривога тривала понад 6 годин.

Під ранок місто атакувла ще раз — вже балістикою.

Внаслідок обстрілу поранені 24 людини, серед них двомісячний хлопчик. Постраждали рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ворожої атаки на енергооб’єкт.

Станом на 8:00 без світла залишаються понад 20 000 абонентів, ще 17 000 – без теплопостачання. На місцях влучань працюють всі служби.

Одна багатоповерхівка зруйнована, тридцять пошкоджені, ще понівечені приватні будинки та нежитлові приміщення у Шевченківському та Олександрівському районах Запоріжжя.

Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

8 січня ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю, зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами.

17 січня Росія атакувала Кривий Ріг балістикою, є влучання у житлові будівлі та цивільні обʼєкти. Ввечері у місті завершилися аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Четверо людей загинули, дев’ятеро – постраждали. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків, з десяток авто.

18 січня Росія завдала ракетного удару по Києву, троє людей загинули. За даними Повітряних сил ЗСУ, дві збиті балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін, пошкоджено розташовані поруч McDonaldʼs, торговельний комплекс і бізнес-центр.