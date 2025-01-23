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Росія атакувала Запоріжжя дронами та балістикою: є жертви, знищено енергооб’єкт (фото, відео)

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

В ніч проти 23 січня Росія двічі атакувала Запоріжжя, внаслідок обстрілу одна людина загинула, 25 поранені. Понад 20 000 абонентів були знеструмлені, ще 17 000 – без теплопостачання, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ключові факти

  • За даними ОВА, Росія «шахедами» знищила один з енергетичних об’єктів. Без електрики залишилися мешканці та обʼєкти критичної інфраструктури — котельні, заклади охорони здоровʼя та соцзахисту.
  • Тривога тривала понад 6 годин. 
  • Під ранок місто атакувла ще раз — вже балістикою. 
  • Внаслідок обстрілу поранені 24 людини, серед них двомісячний хлопчик. Постраждали рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ворожої атаки на енергооб’єкт. 
  • Станом на 8:00 без світла залишаються понад 20 000 абонентів, ще 17 000 – без теплопостачання. На місцях влучань працюють всі служби.
  • Одна багатоповерхівка зруйнована, тридцять пошкоджені, ще понівечені приватні будинки та нежитлові приміщення у Шевченківському та Олександрівському районах Запоріжжя.
Росія атакувала Запоріжжя дронами та балістикою: є жертви, знищено енергооб’єкт (фото, відео) /Фото 1

Фото: Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя дронами та балістикою: є жертви, знищено енергооб’єкт (фото, відео) /Фото 2

Фото: Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя дронами та балістикою: є жертви, знищено енергооб’єкт (фото, відео) /Фото 3

Фото: Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя дронами та балістикою: є жертви, знищено енергооб’єкт (фото, відео) /Фото 4

Фото: Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя дронами та балістикою: є жертви, знищено енергооб’єкт (фото, відео) /Фото 5

Фото: Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя дронами та балістикою: є жертви, знищено енергооб’єкт (фото, відео) /Фото 6

Фото: Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя дронами та балістикою: є жертви, знищено енергооб’єкт (фото, відео) /Фото 7

Фото: Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя дронами та балістикою: є жертви, знищено енергооб’єкт (фото, відео) /Фото 8
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Контекст

8 січня ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю, зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами.

17 січня Росія атакувала Кривий Ріг балістикою, є влучання у житлові будівлі та цивільні обʼєкти. Ввечері у місті завершилися аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Четверо людей загинули, дев’ятеро – постраждали. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків, з десяток авто.

18 січня Росія завдала ракетного удару по Києву, троє людей загинули. За даними Повітряних сил ЗСУ, дві збиті балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін, пошкоджено розташовані поруч McDonaldʼs, торговельний комплекс і бізнес-центр.

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