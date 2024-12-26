Авіакатастрофу в Казахстані спричинила російська ракета – Euronews

Ракета класу «земля – повітря», випущена з російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С», стала причиною пошкодження літака авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії» під час рейсу 8432. Про це 26 грудня пише Euronews посилаючись на джерела в уряді Азербайджану.

Деталі

Інцидент стався внаслідок повітряної активності безпілотників над Грозним, джерела видання говорять, що ракета вибухнула в повітрі, а її уламки влучили в літак.

Пілоти запросили екстрену посадку в російських аеропортах, однак їм відмовили. Замість цього літак був спрямований через Каспійське море до казахстанського міста Актау.

Навігаційні GPS-системи літака зазнавали активного глушіння протягом усього маршруту над морем, пише Euronews.

Видання AnewZ також підтвердило інформацію про запуск ракети з комплексу «Панцир-С».

Тим часом голова Ради безпеки Чечні Хамзат Кадиров заявив, що в середу вранці над Грозним відбулася атака безпілотників, яка не призвела до жертв чи руйнувань.

Місце катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній», що розбився в небі над Каспійським морем, неподалік Актау. Фото Getty Images Місце катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній», що розбився в небі над Каспійським морем, неподалік Актау. Фото Getty Images Місце катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній», що розбився в небі над Каспійським морем, неподалік Актау. Фото Getty Images Місце катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній», що розбився в небі над Каспійським морем, неподалік Актау. Фото Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

25 грудня вранці в Казахстані сталася авіакатастрофа. Літак, що летів із Баку до Грозного, розбився неподалік від Актау. На борту було 67 осіб, з яких пʼятеро – члени екіпажу. Загинуло не менше 38 осіб, пише казахстанське видання Tengrinews. Літак належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. За даними сервісу Flightradar, перед катастрофою він кілька разів кружляв над аеропортом Актау.