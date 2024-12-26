Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Фахівці з надзвичайних ситуацій працюють на місці катастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній» поблизу західноказахстанського міста Актау 25 грудня 2024 року. /Getty Images
Категорія
Новини
Дата

Авіакатастрофу в Казахстані спричинила російська ракета – Euronews

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Фахівці з надзвичайних ситуацій працюють на місці катастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній» поблизу західноказахстанського міста Актау 25 грудня 2024 року. Фото Getty Images

Ракета класу «земля – повітря», випущена з російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С», стала причиною пошкодження літака авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії» під час рейсу 8432. Про це 26 грудня пише Euronews посилаючись на джерела в уряді Азербайджану.

Деталі 

  • Інцидент стався внаслідок повітряної активності безпілотників над Грозним, джерела видання говорять, що ракета вибухнула в повітрі, а її уламки влучили в літак.
  • Пілоти запросили екстрену посадку в російських аеропортах, однак їм відмовили. Замість цього літак був спрямований через Каспійське море до казахстанського міста Актау.
  • Навігаційні GPS-системи літака зазнавали активного глушіння протягом усього маршруту над морем, пише Euronews.
  • Видання AnewZ також підтвердило інформацію про запуск ракети з комплексу «Панцир-С».
  • Тим часом голова Ради безпеки Чечні Хамзат Кадиров заявив, що в середу вранці над Грозним відбулася атака безпілотників, яка не призвела до жертв чи руйнувань.
Авіакатастрофа Казахстан Актау Фото Росія Ракета

Місце катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній», що розбився в небі над Каспійським морем, неподалік Актау. Фото Getty Images

Авіакатастрофа Казахстан Актау Фото Росія Ракета

Місце катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній», що розбився в небі над Каспійським морем, неподалік Актау. Фото Getty Images

Авіакатастрофа Казахстан Актау Фото Росія Ракета

Місце катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній», що розбився в небі над Каспійським морем, неподалік Актау. Фото Getty Images

Авіакатастрофа Казахстан Актау Фото Росія Ракета

Місце катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній», що розбився в небі над Каспійським морем, неподалік Актау. Фото Getty Images

Попередній слайд
Наступний слайд

Контекст 

25 грудня вранці в Казахстані сталася авіакатастрофа. Літак, що летів із Баку до Грозного, розбився неподалік від Актау. На борту було 67 осіб, з яких пʼятеро – члени екіпажу. Загинуло не менше 38 осіб, пише казахстанське видання Tengrinews. Літак належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. За даними сервісу Flightradar, перед катастрофою він кілька разів кружляв над аеропортом Актау.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні