Авіакатастрофу в Казахстані спричинила російська ракета – Euronews

Ракета класу «земля – повітря», випущена з російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С», стала причиною пошкодження літака авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії» під час рейсу 8432. Про це 26 грудня пише Euronews посилаючись на джерела в уряді Азербайджану.
Деталі
- Інцидент стався внаслідок повітряної активності безпілотників над Грозним, джерела видання говорять, що ракета вибухнула в повітрі, а її уламки влучили в літак.
- Пілоти запросили екстрену посадку в російських аеропортах, однак їм відмовили. Замість цього літак був спрямований через Каспійське море до казахстанського міста Актау.
- Навігаційні GPS-системи літака зазнавали активного глушіння протягом усього маршруту над морем, пише Euronews.
- Видання AnewZ також підтвердило інформацію про запуск ракети з комплексу «Панцир-С».
- Тим часом голова Ради безпеки Чечні Хамзат Кадиров заявив, що в середу вранці над Грозним відбулася атака безпілотників, яка не призвела до жертв чи руйнувань.
Контекст
25 грудня вранці в Казахстані сталася авіакатастрофа. Літак, що летів із Баку до Грозного, розбився неподалік від Актау. На борту було 67 осіб, з яких пʼятеро – члени екіпажу. Загинуло не менше 38 осіб, пише казахстанське видання Tengrinews. Літак належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. За даними сервісу Flightradar, перед катастрофою він кілька разів кружляв над аеропортом Актау.
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