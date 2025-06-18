Компанія «Аврора» отримала необхідні дозволи і почала відбудову зруйнованого у 2022 році логістичного центру West Gate у с. Стоянка під Києвом. У 2025 році компанія інвестує у відбудову центру 1,3 млрд грн, повідомив співвласник мережі Тарас Панасенко у Facebook.

Деталі

«Аврора» викупила зруйнований склад у Dragon Capital у 2024 році. «Той самий логістичний центр, розбомблений росіянами, де розташовувався склад GoodWIne», – зазначив Панасенко.

У 2025 році інвестиції у відбудову West Gate складуть більше 1,3 млрд грн, за словами Панасенка. Загальний бюджет відбудови комплексу, який складається з двох черг, – $63 млн, повідомив він у жовтні 2024-го. Першу чергу – розподільчий центр площею більш ніж 7000 кв. м – відкрили у лютому 2025 року.

Повністю запустити комплекс у Стоянці планують до січня 2026 року. «Створимо тут тисячу нових робочих місць», – наголосив Панасенко.

Загальний план інвестицій «Аврори» в Україні на 2025 рік – 3,2 млрд грн (з ПДВ). Крім будівництва складу, інвестиції підуть в розвиток мережі та технології, написав Панасенко. У 2024 році компанія інвестувала в Україні 2,7 млрд грн (з ПДВ).

Загальний бюджет відбудови логістичного комплексу, який складається з двох черг, – $63 млн Фото Facebook

Контекст

«Аврора» – найбільша і найдинамічніша українська торгова мережа у форматі one dollar store. Перший маркет відкрили у Полтаві в 2011 році. Співзасновники мережі – Лав Жиденко, Леся Клименко, Тарас Панасенко.

У 2024 році ритейлер відкрив 360 нових магазинів і розпочав міжнародну експансію. Загалом за рік мережа зросла до 1615 магазинів в Україні і 30 магазинів у Румунії.

У 2025 році «Аврора» планує відкрити 340-350 нових магазинів.

Виторг «Аврори» у 2024-му зріс на 42,5% і сягнув 38,5 млрд грн без ПДВ, у першому кварталі 2025-го – на 30,5%, до майже 11 млрд грн.