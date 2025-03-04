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Австралія готова обговорити залучення своїх військ до миротворчої місії в Україні

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Австралія відкрита до обговорення будь-яких пропозицій про розміщення австралійських військових в Україні у рамках міжнародної миротворчої місії. Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, пише Bloomberg 4 березня. 

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Деталі 

  • Албанезе наголосив, що позиція Австралії у протистоянні з Росією базується на захисті норм міжнародного права. Він підтвердив, що країна й надалі надаватиме підтримку Україні в умовах повномасштабної війни.
  • Наразі триває обговорення перспектив миротворчого процесу, і уряд країни готовий розглядати всі можливі пропозиції, які можуть виникнути в майбутньому, зазначив прем’єр-міністр.

Контекст 

Президент Франції Емманюель Макрон 17 лютого провів першу термінову нараду з лідерами країн Європейського Союзу після того, як Сполучені Штати оголосили про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні, виключивши з процесу Європу та Київ.

Однією з головних тем обговорення стала можливість відправки військ до України для нагляду за виконанням потенційної мирної угоди, що викликало гострі суперечки. Макрон запропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, уникаючи їх розташування безпосередньо на лінії фронту. Проти цієї ініціативи виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив готовність своєї країни розгорнути війська в Україні для забезпечення реалізації будь-якої мирної угоди.

26 лютого міністр фінансів Франції Ерік Ломбард в інтерв’ю Bloomberg заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та інші європейські держави готові направити свої війська для гарантування перемир’я в Україні. Однак наголосив, що для успішного дотримання припинення вогню необхідна участь США. «Без підтримки Сполучених Штатів ефективне перемир’я неможливе», – зазначив Ломбард.

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