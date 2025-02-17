Швеція не виключає відправку своїх військових до України в рамках миротворчої місії

Швеція не виключає можливість відправки своїх військ до України в рамках будь-якої післявоєнної миротворчої місії. Про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, пише Reuters 17 лютого.

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«Ми повинні перш за все вести переговори про справедливий та сталий мир, який поважає міжнародне право, поважає Україну і, передусім, гарантує, що Росія не зможе просто відступити, відновити сили та атакувати Україну або іншу країну через кілька років», – зазначила міністр закордонних справ.

За її словами, коли такий мир буде досягнутий, шведський уряд не виключає жодних варіантів для його гарантій.

Контекст

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Україні необхідно 100 000 миротворців для контролю над лінією розмежування.

Група європейських країн без публічного оголошення розробляє план про розміщення миротворчих сил в Україні, оскільки США зосереджуються на інших пріоритетах, повідомляє AP з посиланням на свої джерела. Ще у грудні 2024 року лідери та міністри оборони Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Польщі зустрілися в Брюсселі з президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити можливі варіанти.

Ідея миротворчої місії була вперше висунута президентом Франції Емманюелем Макроном на початку 2024 року, однак вона викликала критику. 9 грудня Зеленський заявив, що Україна може розглянути і працювати над пропозицією Макрона про відправку частини військ до України.

Наразі рішення щодо формату миротворчого контингенту залежить від умов потенційної мирної угоди та ситуації на фронті.

16 лютого премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна готова надіслати свої війська до України для контролю за виконанням мирних угод.