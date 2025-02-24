Австралія запровадила найбільший пакет санкцій проти РФ

Уряд Австралії оголосив про введення найбільшого пакету санкцій проти РФ на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила пресслужба уряду 24 лютого.

Деталі

Нові заходи включають цільові фінансові санкції та заборону на в’їзд для 70 осіб та фінансові обмеження для 79 компаній. Під санкції потрапили особи та організації, які сприяють окупації українських територій, зокрема так звані міністри, судді та прокурори, що діють під контролем Росії.

Обмеження торкнулися тих, хто причетний до примусової депортації українських дітей, розвитку військової співпраці між Росією та Північною Кореєю та працівників російських секторів оборони, транспорту й фінансів.

Австралійським громадянам і компаніям заборонено постачати до Росії безпілотники, їхні компоненти та надавати пов’язані з цим послуги.

Контекст

На сьогодні Австралія ввела більш ніж 1 400 санкцій проти Росії через її агресію в Україні. Раніше країна наклала обмеження на російських олігархів Віктора Вексельберга та Олега Дерипаску, а також на 11 банків РФ. Крім того, Австралія заборонила експорт глинозему та алюмінієвої руди до Росії.

Санкції зачепили 20% акцій компанії «РУСАЛ», що належить Олегу Дерипасці. Цей гігант є одним із провідних світових виробників первинного алюмінію та глинозему, а загальна потужність його заводів із виробництва алюмінію сягає 4,3 млн тонн.