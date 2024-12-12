Австрійська OMV розірвала довгостроковий контракт із «Газпромом» 

OMV залишалася одним з небагатьох великих довгострокових покупців російського трубопровідного газу в Європі після того, як «Газпром» втратив майже всіх своїх клієнтів внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Австрійська компанія OMV розірвала довгостроковий контракт на постачання газу з «Газпромом» після того, як російська фірма припинила поставки минулого місяця, йдеться у заяві компанії 11 грудня. Напередодні OMV виграла арбітражну справу проти «Газпрому» на €230 млн.

Ключові факти

Згідно із заявою, OMV більше не має контрактів на постачання з «Газпром експортом» і не має бізнесу в Росії.

З 16 листопада 2024 року 06:00 за центральноєвропейським часом постачання природного газу компанією «Газпром експорт» для OMV не здійснювалося.

Компанія наголосила, що розірвання контракту повʼязане із суттєвими порушеннями договірних зобовʼязань з боку «Газпром експорту».

OMV пояснила, що ризики для неї істотно знижуються за рахунок розірвання контракту на постачання з «Газпром експортом». «Обсяги поставок за контрактом з однозначним потенціалом маржі €1 млн на рік були повністю диверсифіковані за рахунок альтернативних джерел газу за останні три роки», – сказано у заяві.

У рамках диверсифікації, газовий портфель OMV охоплює кілька джерел постачання з власного видобутку газу в Норвегії та Австрії, сторонніх виробників газу, а також додаткові довгострокові обсяги СПГ. Газові сховища OMV в Австрії зараз заповнені приблизно на 85%. OMV наголосила, що може виконати всі свої клієнтські контракти з альтернативних джерел газу.

Контекст

Контракт було укладено у 2006 році, він передбачає термін дії до 2040 року. З 16 листопада 2024 року компанія «Газпром експорт» припинила постачання газу компанії OMV. Раніше компанія OMV отримувала близько 7400 МВт·год на годину, що відповідає приблизно 5 ТВт·год на місяць, на австрійсько-словацькому кордоні.

У січні 2023 року австрійська OMV ініціювала арбітраж проти «Газпрому» через нерегулярні поставки газу від «Газпром експорту» через Німеччину та зрештою їх повне припинення у вересні 2022 року. 14 листопада стало відомо, що OMV виграла суд на $242 млн.

16 листопада російський «Газпром» припинив експорт газу австрійській компанії. Згодом стало відомо, що OMV конфіскувала газ у російського «Газпрому» на суму €230 млн за жовтень за рішенням арбітражу. Це стало першим випадком, коли клієнт із ЄС не заплатив монополісту за паливо.