«Газпром» зупиняє експорт газу до Австрії після програшу суду компанії OMV на $242 млн. Ціни в Європі зросли

Ціни на природний газ у Європі зросли після новини, що російський «Газпром» з 16 листопада припинить експорт газу австрійській компанії OMV Gas Marketing & Trading, пише Bloomberg 15 листопада. «Газпром» вирішив припинити постачання газу після того, як OMV заявила, що припинить виплати за контрактом з огляду на рішення суду про стягнення з російського монополіста $242 млн.

Деталі

«Газпром» повідомив австрійській компанії про зменшення постачання газу до нуля з 16 листопада. Відключення відбувається на тлі зниження температури і початку опалювального сезону, зазначило видання.

Припинення постачання є суттєвою подією для ринку Європи, попри зусилля, спрямовані на відмову від російського газу. Фʼючерси на газ у Європі вже зросли на 2,7% – до €47,49 за мегават-годину.

Ціни зростають, бо припинення поставок з Австрії відбудеться на кілька днів раніше, ніж очікувалося, сказала Флоренс Шміт, європейський енергетичний стратег Rabobank. За її словами, попри те, що на ринку достатньо газу, це припинення означає, що взимку буде необхідний більший відбір газу зі сховищ та вищий попит на скраплений природний газ.

Раніше OMV заявила, що добре підготувалася і до такого варіанту, створивши альтернативні маршрути постачання газу з інших джерел, як і додаткові потужності для таких постачань.

Контекст

У січні 2023 року австрійська OMV ініціювала арбітраж проти «Газпрому» через нерегулярні поставки газу від «Газпром експорту» через Німеччину та зрештою їх повне припинення у вересні 2022 року. 14 листопада стало відомо, що OMV виграла суд на $242 млн.

Австрійська компанія планувала зарахувати отриманий газ у рахунок погашення боргу.

В OMV не виключали, що у відповідь «Газпром» може припинити постачання газу до Австрії.

Частка російського газу в імпорті ЄС скоротилася з 45% у 2021 році до 18% у червні 2024 року, водночас імпорт від таких партнерів, як Норвегія та США, збільшився, повідомляла Єврокомісія. Блок скоротив попит на газ у період із серпня 2022-го до травня 2024-го на 138 млрд кубометрів.