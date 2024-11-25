Австрійська OMV конфіскувала у «Газпрому» газ на €230 млн. Reuters дізналося, чому російський монополіст припинив постачання

Австрійська компанія OMV конфіскувала газ у російського «Газпрому» на суму €230 млн за жовтень за рішенням арбітражу. Це стало першим випадком, коли клієнт із ЄС не заплатив монополісту за паливо. Про це пише Reuters 25 листопада з посиланням на пʼять джерел.
Деталі
- OMV розглядає вилучення російського газу як останній шанс отримати газ замість неотриманих стягнень за рішенням суду. Це повʼязано з рішенням України з 1 січня припинити транзит російського газу в Європу, кажуть співрозмовники агентства в австрійській компанії.
- «Газпром» розцінив цей крок як несплату і припинив постачання, повідомив співрозмовник близький до російської компанії.
- Припинення поставок дасть змогу OMV заявити про те, що «Газпром» порушив умови контрактів, каже ще одне джерело, близьке до австрійської компанії.
- OMV шукає способи повністю відмовитися від російського газу, попри партнерство з 1968 року і контракти до 2040-го, зазначили четверо з пʼяти співрозмовників агентства.
- Хоча прямі постачання припинені, Австрія все ще отримує російський газ через Словаччину: «Газпром» постачає його словацькій компанії SPP, яка далі перепродає паливо австрійським клієнтам.
Контекст
Австрійська енергетична компанія OMV ініціювала арбітраж проти «Газпрому» в січні 2023 року через нерегулярні поставки газу до Німеччини, які повністю припинилися у вересні 2022 року. 14 листопада стало відомо, що суд ухвалив рішення на користь OMV, присудивши €230 млн компенсації, а також відсотки та покриття судових витрат.
OMV вирішила зарахувати отриманий у жовтні газ у рахунок цього боргу. Водночас компанія попередила, що такий крок може призвести до повного припинення постачань російського газу до Австрії, що і сталося.
Рішення арбітражу викликало різкий стрибок цін на газ у Європі, які досягли найвищого рівня за останній рік.
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