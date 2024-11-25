Австрійська OMV конфіскувала у «Газпрому» газ на €230 млн. Reuters дізналося, чому російський монополіст припинив постачання

Австрійська компанія OMV конфіскувала газ у російського «Газпрому» на суму €230 млн за жовтень за рішенням арбітражу. Це стало першим випадком, коли клієнт із ЄС не заплатив монополісту за паливо. Про це пише Reuters 25 листопада з посиланням на пʼять джерел.

Деталі

OMV розглядає вилучення російського газу як останній шанс отримати газ замість неотриманих стягнень за рішенням суду. Це повʼязано з рішенням України з 1 січня припинити транзит російського газу в Європу, кажуть співрозмовники агентства в австрійській компанії.

«Газпром» розцінив цей крок як несплату і припинив постачання, повідомив співрозмовник близький до російської компанії.

Припинення поставок дасть змогу OMV заявити про те, що «Газпром» порушив умови контрактів, каже ще одне джерело, близьке до австрійської компанії.

OMV шукає способи повністю відмовитися від російського газу, попри партнерство з 1968 року і контракти до 2040-го, зазначили четверо з пʼяти співрозмовників агентства.

Хоча прямі постачання припинені, Австрія все ще отримує російський газ через Словаччину: «Газпром» постачає його словацькій компанії SPP, яка далі перепродає паливо австрійським клієнтам.

Контекст

Австрійська енергетична компанія OMV ініціювала арбітраж проти «Газпрому» в січні 2023 року через нерегулярні поставки газу до Німеччини, які повністю припинилися у вересні 2022 року. 14 листопада стало відомо, що суд ухвалив рішення на користь OMV, присудивши €230 млн компенсації, а також відсотки та покриття судових витрат.

OMV вирішила зарахувати отриманий у жовтні газ у рахунок цього боргу. Водночас компанія попередила, що такий крок може призвести до повного припинення постачань російського газу до Австрії, що і сталося.

Рішення арбітражу викликало різкий стрибок цін на газ у Європі, які досягли найвищого рівня за останній рік.